Türk Baba ve Oğlu İsveç’te Kahraman Oldu

KAHRAMAN BABA VE OĞULUN HİKAYESİ

Stockholm’deki Upplands Vasby bölgesinin Prastgardsvegen Mahallesi’nde meydana gelen yangında, apartmana girerek birçok komşusunu kurtaran Mesut Zengin ile 14 yaşındaki oğlu Furkan Zengin, İsveç’te “kahraman” olarak öne çıktı. 2006 yılında Konya’nın Kulu ilçesinden İsveç’e göç ettiğini belirten Zengin, oğlu ile antrenmana gitmek üzere evden çıktıklarında, apartmanın 4. katında oturan komşularının balkonunun alevler içinde olduğunu gördüklerini söyledi.

YANGINDA HIZLI MÜDAHALE

Zengin, “Balkondaki alevleri fark edince oğlum Furkan’a, bütün dairelerin kapılarının zilini çalıp yangın çıktığını komşulara haber vermesini istedim. Ben de 3. katta oturan komşularımın zilini ve kapısını çalarak onların dışarı çıkmasını sağladım.” diye ifade etti. Yangının olduğu 4. kattaki yaşlı bir çifti de kurtardığını belirten Zengin, “Yangın söndürme tüplerini kullanarak alevleri kontrol altına aldım. Bu sırada yüksek oranda duman soluduğum için dışarı çıktığımda bayılmışım.” dedi.

Kendisine ilk müdahalenin ambulans içinde yapıldığını aktaran Zengin, eşinin ve çocuğunun kendi durumunu gördüklerinde gözyaşlarına boğulduklarını anlattı. Yangına müdahale sırasında soluduğu zehirli dumandan ötürü iki gün hastanede tedavi gördüğünü söyleyen Zengin, hastanedeyken kendisiyle oldukça ilgilenildiğini vurguladı. Türk milletinin iyiliksever bir yapıya sahip olduğunu dile getiren Zengin, bu olayla da bunu bir kez daha gösterdiklerini ifade etti.

FURKAN’IN DUYGULARI

Furkan Zengin ise babasının ambulans içerisinde baygın yattığını gördüğünde çok korktuğunu kaydetti. Bu olay, iki kahramanın dayanışma ve cesaretinin altını çizerken, toplumsal dayanışmanın önemini de gözler önüne serdi.