Türk Bankacılık Sektörü Ocak 2025 Raporu

SEKTÖR AKTİF BÜYÜKLÜĞÜNDE GÖRÜLEN ARTIŞ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan 2025 Ocak tarihli “Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri” raporuna göre, bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 2024 yılının sona ermesiyle birlikte 708 milyar 937 milyon lira artış gösterdi ve toplamda 33 trilyon 366 milyar 171 milyon liraya ulaştı. Ocak ayı itibarıyla sektörün en büyük aktif kalemi olan kredilerin toplamı 16 trilyon 374 milyar 343 milyon lira, menkul değerler ise 5 trilyon 337 milyar 296 milyon lira olarak belirlendi. Kredilerin takibe dönüşüm oranı ise bu dönemde yüzde 1,87 seviyesinde gerçekleşti.

MEVDUAT VE ÖZ KAYNAKTAKİ ARTIŞLAR

2024 sonuna göre bankaların kaynakları içinde en büyük fon kaynağı olan mevduat, yüzde 0,8 artarak 19 trilyon 46 milyar 753 milyon liraya yükseldi. Aynı dönem içerisinde öz kaynak toplamı da yüzde 3,5 artarak 2 trilyon 998 milyar 96 milyon liraya çıktı. Ocak ayı sonu itibarıyla sektör toplamının dönem net karı 47 milyar 347 milyon lira olarak kayıtlara geçerken, sermaye yeterliliği standart oranı yüzde 17,62 olarak belirlendi.