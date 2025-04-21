Türk Bankası, 70. Yılını Kutladı

KIBRIS’TA 70. YIL KUTLAMASI

Kıbrıs’ta 1955’ten beri sürdürdüğü faaliyetleriyle Kıbrıs Türk halkının yanında yer alan ve Adanın ekonomik ile toplumsal gelişimine katkıda bulunan Türkiye İş Bankası, burada 70. yıllarını kutladı. İlk şubesini Lefkoşa’da 21 Şubat 1955’te açan banka, zorlu bir dönemde faaliyete geçerek Kıbrıs Türk halkının ekonomik özgürlüğüne destek sağladı. Bugün 6 ilçede 15 şube ve 238 çalışanıyla faaliyet gösteren Türkiye İş Bankası, 53,5 milyar TL’lik aktif büyüklüğüyle KKTC’nin en büyük bankası olma özelliğini taşıyor. Türkiye’nin ilk milli bankası olarak 1924’te kurulan İş Bankası, Kıbrıs’taki 70. yılı dolayısıyla bir resepsiyon düzenledi. Resepsiyona KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye’nin KKTC Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali, İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, İş Bankası KKTC Ülke Müdürü Serhan Akşahin ve birçok davetli katıldı.

KÜÇÜK BİR BAŞARI HİKAYESİ

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, resepsiyonda yaptığı konuşmada, İş Bankası’nın Kıbrıs’ın Türkiye ile ve dünya ile olan ticaretinde sağladığı katkının önemine dikkat çekti. Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin altyapısına ve yatırımlarına bakıldığında, “uygulanan haksız izolasyon ve engellemelere rağmen” bunun bir başarı öyküsü olduğunu belirtti. “Biz Kıbrıs Türk halkı olarak direndik, çalıştık, ürettik, risk aldık, yatırım yaptık” diyen Tatar, kurumların bu süreçte işe yarar katkılar sağladığını aktardı. Ekonomik olarak geleceğe umutla baktıklarını kaydeden Tatar, burada “iyi bir potansiyel” var olduğunu dile getirdi. Tatar, “Bir ülkenin en büyük zenginliği gençlerin varlığı, gençlerin inancı, gençlerin geleceğe olan güvenleridir” ifadesini kullandı.

KIBRIS’A OLAN BAĞLILIĞIMIZ

İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali ise, Cumhuriyetin bir yaş küçük kardeşi olan ve 1924’te kurulan Türkiye İş Bankası’nın 2024’te 100. yılını kutlayacağını hatırlattı. Bali, Kıbrıs’ta 70 yıl içinde gerçekleştirdikleri faaliyetlere dikkat çekerek, “Kıbrıs’a üretimde, ticarette neye ihtiyaç varsa onu gidermek amacıyla buradayız” dedi. İş Bankası’nın Kıbrıs’taki ilk şubeyi açma sürecine de değinen Bali, milli bir banka ihtiyacının dile getirildiği 1952 yılına işaret etti. “Kıbrıs’a hem manevi hem ekonomik açıdan çok büyük önem atfediyoruz” diyen Bali, bunun bir ulusun varoluş mücadelesindeki önemli bir yolculuk olduğunun altını çizdi.

TOPLUMSAL YAŞAMI DESTEKLEMEK

İş Bankası KKTC Ülke Müdürü Serhan Akşahin, 70 yılın sadece bir zaman dilimi olmadığını, aynı zamanda Kıbrıs Türk halkıyla kurdukları samimi bağların, zor zamanlarda birlikte olmanın hikayesi olduğunu ifade etti. Akşahin, 1955’te Lefkoşa’da açılan ilk şubenin ekonomik yaşamda güven duyulan bir kurum haline geldiğini vurguladı. 2024 yılı sonu itibarıyla KKTC bankacılık sektörünün en büyük bankası olduklarını kaydeden Akşahin, üstlendikleri tarihi sorumluluğun bilinciyle Kıbrıs’ın ekonomik ve sosyal gelişiminde aktif rol oynamaya devam edeceklerini belirtti.