Türk Basınının Usta İsimlerinden Barlas’ı Kaybettik

MEHMET BARLAS’IN HAYATI VE GAZETECİLİK SERÜVENİ

Türk basınınında 60 yılı aşkın bir süre boyunca etkili olan, edebiyatçılar, sanatçılar ve siyasetçilerle güçlü dostluklar kuran Mehmet Barlas’ın vefatının üzerinden iki yıl geçti. Aslen Gaziantepli olan Barlas, 1942 yılında Ankara’da doğdu. Eski bakan ve milletvekili Cemil Sait Barlas’ın oğlu olan Mehmet Barlas’ın dedesi Mehmet Sait Bey, 1910’larda İstanbul’a, daha sonra da yargı görevi nedeniyle Ankara’ya gitse de aile, Gaziantep’le olan bağını daima korudu. Okuma yazmayı erken yaşta öğrendiği için altı yaşında ilkokula başlayarak doğrudan üçüncü sınıfa kaydoldu. Ortaokul sonrası kolej yerine devlet lisesini tercih eden Barlas, Atatürk Lisesi’nde eğitim aldı. Edebiyatçıların ve önemli siyasetlerin sıklıkla geldiği bir ortamda büyüyen Barlas’ın en yakın dostları arasında Kemal Tahir ve Orhan Kemal yer aldı.

GAZETECİLİĞE GIRIŞİ VE KARİYERİ

Mehmet Barlas, 18 yaşında babasının kurduğu Son Havadis gazetesinde gazetecilik kariyerine adım attı. Burada bir yıl boyunca genel yayın müdürü ve patron olarak görev yaptı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne devam eden Barlas, 1963 yılında Cumhuriyet gazetesinin dış haberler biriminde işe başladı. Gazeteciler Cemiyeti’nin düzenlediği bir yarışmada inceleme dalında birincilik ödülü kazanan Barlas, üniversiteyi yıllar sonra 12 Mart muhtırasından sonra gazeteden ayrılınca tamamladı. Bu süreçte amcasının ilaç fabrikasında çalışan Barlas, Cumhuriyet gazetesinden ayrılan Nadir Nadi’nin ısrarlarıyla tekrar gazeteye döndü.

1974 yılında TRT’de Haber Dairesi Başkanlığı yapan Barlas, Son Havadis, Cumhuriyet, Günaydın, Milliyet, Hürriyet, Güneş, Sabah, Akşam ve Yeni Şafak gibi gazetelerde çalışarak köşe yazarlığı ve yöneticilik yaptı. ATV, Star, TGRT ve NTV gibi kanallarda da haber ve yorum programları sundu. Entelektüel kişiliği ve müzik bilgisiyle tanınan Barlas, NTV’de Emre Kongar ile “Yorum Farkı” programını uzun yıllar birlikte sundu. Aynı kanalda “Makam Farkı” programı ile müzik birikimini de izleyicilere aktardı.

SIKINTILI SÜREÇLER VE DOSTLUKLARI

12 Mart muhtırasından sonra ilk işten çıkarılan isimlerden biri olan Barlas, 1991 seçimlerinde Süleyman Demirel’in kazandıktan sonra Star TV ile olan ilişkisi kesildi. 28 Şubat sürecinde de eşi Canan Barlas ile benzer bir akıbet yaşadı. Mehmet Barlas, siyasetçilere yakın olsa da, hiçbir zaman eleştiriden kaçınmadı. Eleştiri yazıları sonrası sıkça hedef haline geldi. “Dün Dündür Mehmet Barlas” söyleşi kitabında bu durumu anlatırken, “Ben aslında demokrasiyi sevdim. Ben bir Özal’ı bir de Erdoğan’ı tuttum. Her konuda fikirlerimiz aynı değil ama açık söyleyeyim Erdoğan’ı kimseye yedirmem,” diyerek düşüncelerini dile getirdi. Turgut Özal ile yakın dostluğu, eleştirdiği yazılara rağmen baki kaldı.

YAZILARI VE AİLESİ

“Türkiye’de Darbeler ve Kavgalar Dönemi”, “Turgut Özal’ın Anıları”, “Türkiye Üzerine Pazarlıklar”, “Latife Hanım’ın Sırları ve Türk Sosyetesi” gibi eserler kaleme alan Barlas’ın, gazetecilik kariyerine sahip Cemil ve belgeselci Ela isimli iki çocuğu bulunuyor. Mehmet Barlas, 1 Haziran 2023’te İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti.