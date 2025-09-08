Türk Bayrakları İle Donatıldı Sokaklar

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ BÖLGEDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

İzmir’in Balçova ilçesinde, 1. Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile bir polis memurunun şehit olduğu, iki polis memurunun ise yaralandığı saldırının ardından Fethi Bey Sokağı, vatandaşlar tarafından Türk bayrakları ile süslenmeye başladı. Saldırı, bu sabah saat 09.50 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 16 yaşındaki E.B. isimli bir saldırgan, evinde bulunan babasına ait pompalı tüfek ile Şehit Salih İşgören Polis Merkezi önüne geldi. Açılan ateş sonucu, 1. Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ve Polis Memuru Hasan Akın şehit oldu; polis memurları Ömer Amilağ ile Murat Dağlı yaralandı. Olayın şüphelisi E.B. ise yaralı bir şekilde yakalandı.

VATANDAŞLARDAN BÜYÜK TEPKİ

Saldırıya uğrayan Şehit Salih İşgören Polis Merkezi’nin bulunduğu Çetin Emeç Mahallesi’nde, vatandaşlar duygularını Türk bayrakları ile dile getirerek saldırıya tepki gösterdi. Şehit düşen emniyet mensupları ve yaralı polis memurları için sokak sakinleri evlerine bayrak asarak bir dayanışma örneği sergiledi.

SALDIRGANIN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Saldırıyı gerçekleştiren E.B., polis tarafından ateş edilerek yaralı olarak yakalanmış ve Alsancak Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Yaralı saldırganın tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Ayrıca, E.B.’nin Balçova Nevvar Salih İşgören Lisesinde eğitim gördüğü bildirildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yürütülen soruşturma ile ilgili olarak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı bir açıklama yaptı. Açıklamada, saldırı ile ilgili 2 Cumhuriyet Başsavcıvekili ile 6 Cumhuriyet Savcısı’nın görevlendirildiği belirtildi. Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine İzmir 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından bir yayın yasağı getirildiği, soruşturmanın kapsamlı bir şekilde yürütüldüğü ifade edildi.