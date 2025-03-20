Türk Bayraklı Tanker Çanakkale’de Karaya Oturdu

GEMİNİN DÜMEN ARIZASI NEDENİYLE KARAYA OTURMASI

Çanakkale Boğazı’ndan geçen Türk bayraklı 77 metre uzunluğundaki “Kolin-2” isimli atık taşıma tankeri, Kepez önlerinde Kepez Limanı’na yanaşacağı sırada dümen arızası yüzünden karaya oturdu. Bu durum, gemi kaptanının telsiz aracılığıyla Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesiyle ortaya çıktı.

BÖLGEYE RÖMORKÖR SEVKİYATI YAPILDI

Durumun fark edilmesi üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı “Türkeli” adlı römorkör bölgeye yönlendirildi. Geminin içerisinde 1160 metreküp atık bulunduğu tespit edildi. Ek olarak, boğazdan geçecek diğer gemiler de meydana gelen arıza hakkında bilgilendirildi.