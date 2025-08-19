Türk Bilim İnsanı, Aziz Sancar’ı Ziyaret Etti

TEKNİK GELİŞİM VE ZİYARET

Meme kanserinin erken teşhisi ve ağrı eşiğinin ölçümüne yönelik giyilebilen ultrason cihazı geliştiren Türk bilim insanı Prof. Dr. Canan Dağdeviren, Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar’ı ABD’de ziyaret etti. Giyilebilir sağlık teknolojileri alanında yaptığı yeniliklerle dünya çapında tanınan Massachusetts Institute of Technology (MIT) bünyesinde çalışan Prof. Dr. Dağdeviren, geçen yıl 2024 TÜSEB Aziz Sancar Bilim Ödülü’ne layık görüldü. 9 Haziran 2023’te geçirdiği beyin kanamasının ardından 12 gün yoğun bakımda kalan Prof. Dr. Dağdeviren, ABD’de aldığı tedavinin ardından 27 Haziran’da taburcu oldu ve Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar’ı, ABD’deki Sancar Türk Kültürel ve Topluluk Merkezi’nde ziyaret etti.

DUYGUSAL PAYLAŞIMLAR

Ziyaretini sosyal medya hesabından duyuran Dağdeviren, “Sayılan, kutsal, değerli; sevgide çok üstün tutulan, çok sevilen anlamına geliyor, Aziz. Bir insan, adının manasının hakkını ancak bu kadar verebilirdi. Aziz Hocam, aziz insan, aziz dost, canım hocam. Uzun zamandır hayal ettiğim bir ziyareti gerçekleştirebilmenin huzurunu yaşıyorum. Şu kısacık ömürde gönüller yapmaya geldik; sevmek ve sevilmek ne güzel şey. NC Chapel Hill’de 3 gün rüya gibi geçti, unutulmaz anılar biriktirdim. Kimsesizlerin kimsesi, Cumhuriyet’in eğitim verdiği bireyler olarak bilgimizi ve sevgimizi paylaştık, keyifli sohbetler yaptık. Sade Türk kahvelerimizi yudumladık Aziz Hocam ile. Rahatsızlığım nedeniyle Boston’a gelmek isteyecek kadar zarif ve yüce gönüllü, sabahın erken saatinde bizi havaalanından yolcu edecek kadar alçakgönüllü bir ruh. Cümlelerle anlatılamayacak kadar derin bir insan, Aziz Hocam. Durumun özü; kendimi Ata’sı ile buluşan Ülkü gibi hissettim. Sağ olsun, var olsun, aziz olsun, Aziz Hocam” şeklinde ifade etti.

DUYGU DOLU SÖZLER

Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar ise Prof. Dr. Canan Dağdeviren ile yaptığı görüşmeyi sosyal medya üzerinden paylaşarak, “Geldiğiniz için sana ve annene teşekkür ederim. Her yönünle; Türklüğün, bilim insanı kimliğin, anneliğin vefakarlığın ve sayamayacağım daha nice ulvi özelliklerinle seni her şeyinle sevdim, güzel kızım” dedi.