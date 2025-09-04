Türk Bilim İnsanı Dölek’ten Müjdeli Haber

TÜRK BİLİM İNSANINDAN GELEN SEVİNDİRİCİ HABER

ABD’de gözaltına alınan Türk bilim insanı Dr. Furkan Dölek’ten 8 gün sonra ailesiyle iletişim sağlandı. Adana’nın Kozan ilçesinde yaşayan Dölek ailesi, uluslararası araştırma merkezlerinde görev yapan oğullarının sağlığının iyi olduğunu öğrenerek büyük bir sevinç yaşadı. ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza İdaresi (ICE) tarafından gözaltına alındığı bildirilen Dr. Dölek’in avukatları, Türk Amerika Ulusal Yönlendirme Komitesi Başkanı Avukat Seyit Şahin, Av. Erol Gülistan ve Av. Gökhan Kıran, durumu takip ediyor.

MÜJDELİ HABERİ DUYMAK

Oğlundan haber alan anne Zuhal Dölek, “Müjdeli haber geldi şükür. New York Muavin Başkonsolosu Tugay Şen beyefendi iletişime geçmemizi sağladı. Kızım Esra Dölek, çok güçlü ve iyi olduğunu ifade etti. Kız kardeşi, tüm Türkiye’nin arkasında olduğunu ve Dr. Furkan Dölek’in yanında bulunduğuna büyük sevinç yaşadığını söyledi. Ayrıca, orada J1 akademisyenlerine verilen vizelerin iptal edildiği bilgisi geldi. Güvenlik açıkları ve teknik eksiklikler hakkında yetkililere bilgilendirmelerde bulunduğunu, sosyal medyada tehditler aldığını ve ‘sen bizden büyük değilsin’ gibi yanıtlar aldığını belirtti. Artık can güvenliğinin sağlanarak Türkiye’ye iadesini bekliyoruz” diye belirtti.

Baba Hasan Dölek ise, “Devletimize güveniyoruz. O gün üzüntüden ağlıyorduk, bugün sevinçten gözyaşı döküyoruz. Cumhurbaşkanımızın tensipleri ile oğlumuzun ülkemize iadesini talep ediyoruz. Devletimizin bu gücü olduğunu biliyor ve güveniyoruz” ifadelerini kullandı.

MORALE ÖNEMLİ DESTEK

Kız kardeşi Esra Dölek Coşkun, telefon görüşmesinde “Morali çok yerinde, iyiydi telefonda. Hemen ona tüm ülkenin yanında olduğunu söyledim. Dışişleri Bakanlığımıza, Washington Büyükelçiliğine ve New York Başkonsolosluğuna çok teşekkür ederiz. Onlar sayesinde iletişime geçebildik. Federal gözaltı tesisinde tutuluyor. İnşallah kardeşimin Türkiye’ye dönmesini sağlamak için çalışmalar devam eder. Kardeşim, daha önce tehlikede olduğunu ve can güvenliği bulunmadığını belirtmişti” şeklinde konuştu.

– ADANA