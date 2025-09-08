Türk Bilim İnsanı Prof. Dr. M. Toner, Ödüle Layık Görüldü

PROF. DR. MEHMET TONER’İN BAŞARISI

Türk bilim insanı Prof. Dr. Mehmet Toner, kanserle ilgili yaptığı çalışmalar nedeniyle İslam dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan “Mustafa Ödülü”ne layık görüldü. Bu ödül, Mustafa Bilim ve Teknoloji Vakfı tarafından, İslam dünyasında bilimin gelişimine katkıda bulunmak ve akademisyenler ile bilim insanları arasındaki bilimsel ilişkileri geliştirmek amacıyla iki yılda bir veriliyor. Tören, Tahran’daki Vahdet Salonu’nda gerçekleştirildi. Törene İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hüseyin Afşin, çeşitli İslam ülkelerinden çok sayıda bilim insanı, yabancı diplomatik temsilciler, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üst düzey yöneticileri ve diğer davetliler katıldı.

3 BİLİM İNSANI ÖDÜL ALDI

Mustafa Bilim ve Teknoloji Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Salihi, yaptığı konuşmada, 5 bin 248 bilim insanı arasından 3 seçkin bilim insanının seçildiğini açıkladı. Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi olarak görev yapan Türk bilim insanı Prof. Dr. Mehmet Toner, kanser tedavisinde nadir hücrelerin tespitine yönelik geliştirdiği mikroakışkanlar teorisi ile bu ödüle layık görülen bilim insanlarından biri oldu. Prof. Dr. Toner, törende yaptığı konuşmada, ödül kazandığı çalışmaların mühendislik kısmının mikroakışkanlar teorisi ile ilgili olduğunu, klinik ve uygulamalı kısmının da kanser tedavisiyle bağlantılı olduğunu vurguladı.

YENİ YÖNTEMLERİN ÖNEMİ

Geliştirdiği cihazların, milyarlarca kan hücresi arasından kanser hücrelerini bozulmadan ayırabildiğini dile getiren Toner, bu yöntemin kanserin erken teşhisinde ve tedaviye verilen yanıtın izlenmesinde büyük önem taşıdığını ifade etti. Toner’in geliştirdiği CTC-Chip ve ardından gelen CTC-iChip, kan hücreleri arasından kanser hücrelerini sağlıklı bir şekilde ayırıyor. Bu yöntem, kanserin erken teşhisinde ve tedaviye verilen yanıtın izlenmesinde devrim niteliği taşıyor. Ayrıca, Cluster-Chip ile kan dolaşımında kümeler halinde bulunan tümör hücre grupları da tespit edilebiliyor.

ÖDÜLÜ PAYLAŞAN DİĞER BİLİM İNSANLARI

Ödül alan diğer iki bilim insanı ise Hint bilim insanı Muhammed Khaja Nazeeruddin, Perovskite güneş hücreleri çalışmasıyla, İranlı bilim insanı Vahab Mirrokni ise yapay zeka algoritmaları alanındaki çalışmalarıyla bu onura layık görüldü. Törende Türkiye, İran ve Hindistan’dan gelen müzik grupları da sahne aldı.