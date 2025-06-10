Türk Bilim İnsanları Devrim Yarattı

DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nevcihan Duru ve Prof. Dr. Tolga Turan Dündar liderliğindeki Türk bilim insanları, beyin ameliyatlarında devrim niteliğinde bir gelişmeye imza attı. Her yıl 8 Haziran’da kutlanan ‘Dünya Beyin Tümörü Günü’ vesilesiyle, yapay zeka destekli nöronavigasyon sistemi ile tümörün çıkarılması anını yüzde 98 doğruluk oranıyla gerçek zamanlı olarak izleyebilen bir sistem tasarladılar. Bu yenilik, cerrahların işini büyük ölçüde kolaylaştırırken hastaların yeniden ameliyat olma riskini azaltarak sağlık sistemine önemli katkılar sağlıyor.

TRADİTONEL YÖNTEMLERİN SINIRLILIKLARI

Geleneksel beyin tümörü ameliyatları, cerrahlar ve hastalar için yüksek hassasiyet talep ediyor. Mevcut uygulamalarda cerrahlar, genellikle ameliyat öncesi çekilmiş MR görüntülerine dayanarak işlemlerini gerçekleştiriyor. Ancak bu eski sistemlerde, tümör çıkarılırken oluşan boşluğun canlı olarak görüntülenememesi, cerrahların işini zorlaştırıyor. Bu da tümörün tamamen çıkarılıp çıkarılmadığından emin olamamaya yol açarak hastaların tekrar ameliyat edilmesine sebep olabiliyor.

SİSTEMİN YENİLİKLERİ

Prof. Dr. Nevcihan Duru ve ekibi, bu zorlukların üstesinden gelmek için bir yapay zeka destekli nöronavigasyon sistemi geliştirdi. Bu sistem, cerrahların ameliyat sırasında tümörün çıkarıldığı bölgeyi gerçek zamanlı olarak görmesine olanak tanıyor. Prof. Dr. Duru, bu yeniliği şöyle açıkladı: “Bir kongrede beyin cerrahları ile buluşmuştuk. Burada, mevcut MR görüntülerinin eksikliğinden bahsettiler. Ameliyat sırasında gerçek zamanlı görüntü görememeleri, onları zor duruma sokuyordu. Bu durumdan yola çıkarak yeniliğimizi geliştirdik.”

DOĞRULUK ORANI VE HASTA FAYDASI

Geliştirilen sistem, intraoperatif MR’a girişimin maliyet ve hijyen sorunları nedeniyle pek tercih edilmediği göz önüne alındığında, önemli bir alternatif sunuyor. Ameliyat esnasında beyinden alınan ultrason görüntüleri sayesinde, tümörün çıkarıldığı bölgenin tahminini yapabilen bir sistem yaratıldı. Yapay zeka modelleri ile bu görüntü ekrana yansıyarak cerrahların işini kolaylaştırıyor. Prof. Dr. Duru, “Sistemimiz bu boşluğu yaklaşık yüzde 98 doğrulukla tahmin edebiliyor. Bu, hastanın tam olarak iyileşmesi için kritik bir durum” diyor.

SAĞLIK SİSTEMİNE KATKILAR

Türk bilim insanlarının geliştirdiği yeni sistem, sağlık sistemine de önemli katkılar sunuyor. Prof. Dr. Duru, bu teknoloji sayesinde hastaların ameliyat sonrası niteliklerini koruyarak, uzun vadede sağlık sisteminin maliyetlerini azaltmayı hedeflediklerini belirtiyor. “Eğer tümör tam olarak temizlenmezse, bu tekrar ameliyat ihtiyacı doğuracak ve bu da sağlık maliyetlerini artıracak” diyen Duru, cerrahlara daha sağlıklı karar verme imkanı sunmayı amaçladıklarını vurguluyor.