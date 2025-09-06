Türk Biniciler, Belgrad’da Şampiyon Oldu

TÜRK BİNİCİLERİN BAŞARISI

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da Engel Atlama Balkan Şampiyonası gerçekleştirildi ve burada yarışan Türk biniciler, farklı kategorilerde birincilik kazandı. Bu prestijli etkinliğe Türkiye dışında Arnavutluk, Bosna Hersek, Macaristan, Hırvatistan, Yunanistan, Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Romanya, Sırbistan ve Slovenya’dan birçok binici katılım gösterdi. Türkiye’den 40 binici, Türkiye Binicilik Federasyonu adına katıldığı yarışmada önemli başarılar elde etti.

KATEGORİLERDEKİ ZAFERLER

Dün gerçekleşen müsabakalarda Türkiye, Duru Ayan, Azra Öztürk, Hatice Büşra İpşirli ve Sedef Etik’ten oluşan takımıyla Kadın Biniciler Kategorisi’nde şampiyonluk elde etti. Ayrıca Derin Güneş, Melis Serbest, Gökalp Danacı ve Ege Çevik’ten oluşan ekip, Genç Yetişkin Biniciler Kategorisi’nde başarı göstererek birinci oldu. Ömer Çetin, Burak Uluçay, Barkın Aydın ve Necmi Eren ise Usta Biniciler Kategorisi’nde zirveye yükseldi.

Tüm bu başarıların arkasında Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Hasan Engin Tuncer, Başkan Yardımcısı Sena İpşirli ve ekip lideri Ata Zorlu, milli takım sporcularını destekleyerek önemli bir rol üstlendi. Türk binicilerin bu zaferleri, uluslararası alanda ülkenin spor alanındaki gücünü bir kez daha ortaya koymuş oldu.