Türk Bisiklet Federasyonu Tarafından Düzenlenen Yarış Sonuçlandı

YARIŞLARIN SONU

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Karaman’da düzenlenen ve üç gün süren Türkiye Kupası 6. Etap Puanlı Yol Yarışları sona erdi. Bu önemli etkinlikte, Türkiye Bisiklet Federasyonunca düzenlenen yarışların ilk iki günü; 13-15 ve 17 yaş altı erkekle kadınlar, 19 yaş altı kadınlar, elit kadınlar ve master erkekler gibi çeşitli kategorilerdeki bisikletçiler, Hotamış-Kılbasan yolu üzerinden start alarak 2 bin 271 rakımlı Karadağ çevresinde oluşturulan parkurda yarıştı.

KATEGORİLER ARASINDA YARIŞ

Yarışların son gününde, 13-15-17-19 yaş erkek ve kadın, elit kadınlar ve master erkekler kategorisinde yarışan sporcular, Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda toplanarak kriterium yarışları hazırlıklarına başladı. Kent merkezi etrafında oluşturulan 2 bin 400 metrelik parkurda sabah saatlerinde başlayan yarışlar, ikindi saatlerine kadar devam etti. Yarış nedeniyle trafiğe kapatılan yollarda vatandaşlar, bariyerlerin gerisinden yarışları izleyerek sporculara destek oldu.

Yarışmanın 15 turluk son aşaması, Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli’nin başlangıç vermesiyle başladı. Dereceye girmek için yarışan bisikletçiler kıyasıya mücadele etti. 27 ilden 435 sporcunun katıldığı yarışmanın son aşamasının tamamlanmasının ardından, Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli ve il protokolü, dereceye giren sporculara ödüllerini verdi.

Yarışma sonrasında konuşan Türkiye Bisiklet Federasyonu Genel Sekreteri Mehmet Sedat Fırat, “Yarışlara Türkiye’nin 27 ilinden 300’den fazla sporcu katıldı. Antalya’da yapılacak olan son yarışlardan bir önceki yarış olması nedeniyle kulüpler ve sporcular için bu şampiyona çok önem arz ediyordu. İlerleyen yıllarda da bu şampiyonaların Karaman’da yapılması konusunda federasyon olarak tüm gayretimizi göstereceğiz” dedi. Etkinlik hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.