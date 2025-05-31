Türk Böbrek Vakfı 40. Yılını Kutladı

TÜRK BÖBREK VAKFI 40. YILINI KUTLADI

Türk Böbrek Vakfı (TBV), 40. yılını özel bir balo ile kutladı. İstanbul’deki bir otelde gerçekleşen bu etkinlikte, İstanbul Vali Yardımcısı Yücel Gemici, TBV Mütevelli Heyeti üyeleri, çalışanlar ve vakıf gönüllüleri yer aldı. Vali Yardımcısı Gemici, burada yaptığı konuşmada vakfın toplum sağlığına olan katkılarına değindi. “Türk Böbrek Vakfının çalışmaları sadece sağlık değil, toplumsal bilinç adına da çok kıymetli. 40 yıl boyunca artan bir ivmeyle sürdürülen bu gönüllü mücadelenin her aşamasında emeği olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

KURUCUDAN VURGULAYICI AÇIKLAMALAR

TBV Kurucu Başkanı Timur Erk, kurumların yaşamının da insanlar gibi iniş ve çıkışları olduğunu ifade etti. Kamu yararı için kesintisiz bir hizmet sunduklarını vurgulayan Erk, “Bugüne kadar yalnızca misyonumuzla değil, ülkeye kattığımız değerlerle de anıldık. Kurduğumuz diyaliz merkezleri, sağlık evleri, eğitim projeleriyle milyonlarca kişiye ulaştık. Bugün Türkiye’nin dört bir yanında görev yapan mezunlarımızla gurur duyuyoruz” sözlerini kullandı.

Erk, yeni dönemde aynı kararlılıkla çalışmalara devam edeceklerini belirtti. “40. yılımıza yeni bir merkezle, yeni hedeflerle giriyoruz. 40 yıllık bu uzun yolculukta yolumuzu aydınlatan hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz. Masamızda heyecan verici projeler, aklımızda büyük hayaller var. Tecrübemizle daha büyük başarılara yelken açacağız” dedi. Etkinlik sırasında vakfa yıllarca hizmet eden 20, 25 ve 30 yıllık çalışanlara da teşekkür belgesi sunuldu.