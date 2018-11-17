Türk Büyükelçi kaza geçirdi

Türkiye’nin Kosova Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç’ın trafik kazası geçirildiği öğrenildi. Kılıç’ın son durumu hakkında açıklama geldi.

Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, aralarında Türk Büyükelçi Kılıç’ın da bulunduğu 3 kişi yaralandı.

Türkiye’nin Kosova Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç’ın aracı Gilan-Priştine karayolunda Türkiye saati ile 19.00’da meydana gelen zincirleme trafik kazasına karıştı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, aralarında Türk Büyükelçi Kılıç’ın da bulunduğu 3 kişi de yaralandı. Priştine Devlet Hastanesine kaldırılan Büyükelçi Kılıç’ın tedavisinin devam ettiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polisin kazayla ilgili incelemeleri sürüyor.

TRT