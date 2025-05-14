Türk Çiftçileri Zorlu Süreçten Geçiyor

DOĞAL AFETLERİN ETKİLERİ VE ÇİFTÇİLERİN ZORLUKLARI

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nü buruk bir şekilde kutladıklarını ifade ederek, “Don, dolu, kuraklık gibi tabii afetler üretimi sekteye uğratıyor, bazı bölgelerde halen kuraklık devam ediyor ve bu durum gıda güvenliğini sağlama konusunda bizi zorlayarak üreticilerimizin tarımdan uzaklaşmasına neden oluyor. Çiftçilerimizi tarımda tutabilmek için yelkenleri tarıma çevirmeliyiz” dedi. Ayrıca Bayraktar, 1984 yılından bu yana tüm dünyada kutlanan bu günde Türk çiftçisinin tüm zorlu koşullara rağmen üretmeye devam ettiğine dikkat çekti.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİLERİ

Şemsi Bayraktar, iklim krizinin etkilerinin giderek belirginleştiğini, “kuraklık, ani hava olayları ve tarımsal üretimdeki dalgalanmalar, hem üreticiyi hem de tüketiciyi derinden etkiliyor” şeklinde açıkladı. Ayrıca, gıda tedarik zincirlerini zorlayan küresel fiyat dalgalanmaları ve enerji maliyetlerindeki artışlar tarımın stratejik bir konumda olduğunu ortaya koydu. Bayraktar, Türk çiftçisinin 2025 yılına kadar tarlasını terk etmeyeceği ve gıda arzını sağlamak adına büyük bir çaba göstereceğini belirtti.

DOĞAL AFETLERİN TARIMA ZARARI

2025 yılının tarım sektörü açısından afet yılı olduğunu söyleyen Bayraktar, Şubat ayında birçok ilde yaşanan zirai don afeti sonrası Nisan ayında 65 ilde bir don afeti daha olduğunu ve bu durumun tarım ürünlerine ciddi zararlar verdiğini aktardı. Akdeniz havzasındaki iklim değişikliği nedeniyle Türkiye’nin doğal afet sayılarınında büyük bir artış görüldüğünü vurguladı. Son olarak, çiftçilerin doğal afetlerle mücadelesinin sürekli geliştiğini de sözlerine ekledi.

Pahalı Girdiler ve Borçlanma Sorunu

Bayraktar, çiftçilerin yüksek maliyetlerle borçlanarak üretim yaptığını vurguladı. “Gübre, mazot, yem, zirai ilaç, elektrik gibi girdilerin maliyetleri sürekli artıyor.” ifadelerini kullandı. 2025 yılı Mart ayında çiftçilerin bankalara olan borçlarının bir önceki yıla göre yüzde 50 oranında artarak 996 milyar 177 milyon liraya ulaştığını belirtti.

GENÇ ÇİFTÇİLERİN DURUMU

Bayraktar, tarımda genç nüfus yaş ortalamasının 59’a ulaştığını, genç üreticileri kırsalda tutma yollarının bulunmasının önemine vurgu yaptı. Tarımda kayıtlı genç çiftçi oranının yüzde 5’in altında olduğunu ve 2024 yılı sonunda SGK’ya kayıtlı çiftçi sayısının 419 bine gerileyeceğini ifade etti. Genç ve kadın çiftçilere yönelik sosyal güvenlik desteklerin artırılması gerektiğini belirtti.

HAYVANCILIK SEKTÖRÜNDEKİ SORUNLAR

Hayvansal üretim potansiyelimizi tam olarak değerlendiremediğimizi belirten Bayraktar, “Üreticilerimiz, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinden kanatlı yetiştiriciliğine, arıcılıktan ipekböceği yetiştiriciliğine kadar birçok alanda üretmeye devam ediyor.” dedi. Ancak yüksek maliyetlerin ve düşük fiyatların sektördeki potansiyelin yeterince kullanılmasına engel olduğunu ifade etti.

ÜRETİMİN GELECEĞİNE ODakLANMA

Bayraktar, “Türkiye Ziraat Odaları Birliği olarak her zaman söylediğimiz gibi, biz üretmezsek Türkiye aç kalır.” diyerek, üreticilerin yanında olmaya ve toprağa emek verenlerin hak ettiği değeri görmesi için mücadele etmeye devam edeceklerini vurguladı. “Tüm çiftçilerimize doğal afetlerden uzak, bereketli bir hasat dönemi diliyor; 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nü yürekten kutluyorum.” ifadelerini yineledi.