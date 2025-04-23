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Türk Dağcılar Elbruz Dağı’nda Hayatını Kaybetti

DAĞCILIK FAALİYETİ SIRASINDA TRAJEDİ

Türkiye Dağcılık Federasyonu, Rusya’nın Elbruz Dağı’na yapılan tırmanış sırasında 2 Türk dağcının hayatını kaybettiğini açıkladı. Federasyonun açıklamasına göre, 22 Nisan’da tırmanışa katılan ekipte, Türkiye Dağcılık Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Yıldırım’ın da bulunduğu toplam 5 dağcı yer alıyordu. Zirve dönüşü sırasında hava koşullarının aniden kötüleşmesi sonucu ekip ikiye ayrıldı; Adnan Sarı ve İzzet Köseoğlu güvenli bir şekilde aşağıya inebildi. Ancak Cihan Yıldırım, Mehmet Kocaakça ve Kazım Güler dağın üst kısmında kalmıştı.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI

Yerel ekipler, hava muhalefeti sebebiyle 22 Nisan Salı günü saat 20.30’da arama kurtarma çalışmalarını geçici olarak durdurdu. 23 Nisan Çarşamba sabahı çalışmalara yeniden başlandı ve Cihan Yıldırım’a yaralı olarak ulaşıldığı, tedavisinin ardından taburcu edildiği belirtildi. Ancak Mehmet Kocaakça ve Kazım Güler’in cansız bedenlerine ulaşıldığı ve naaşlarının güvenli bir şekilde dağdan indirildiği ifade edildi.

DUYGUSAL AÇIKLAMA

Federasyon, “Türkiye Dağcılık Federasyonu olarak, bu acı kaybımızdan derin bir üzüntü duyuyor; hayatını kaybeden dağcı dostlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve dağcılık camiamıza başsağlığı diliyoruz. Bu zorlu süreçte bizlere desteklerini esirgemeyen Dışişleri Bakanlığımıza, konsolosluk yetkililerimize ve Rusya yetkililerine içtenlikle teşekkür ederiz.” açıklamasını yaptı.

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