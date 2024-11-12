Türk Denizcinin Kaybolmasıyla İlgili Aile Feryadı

KAYBOLAN GENÇ İÇİN ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde yaşayan 26 yaşındaki Tevfik Samet Altıparmak, çalıştığı Barcelona-Pire seferi yapan konteyner gemisinde kayboldu. Gemide ve deniz üzerinde birçok kez arama yapıldığı halde kendisinden haber alınamayan Altıparmak’ın babası, “Oğluma sağ veya ölü sarılmak istiyorum. Oğlumun bulunmasını, çalışmaların devam etmesini istiyorum” diyerek duygularını ifade etti. Oğlunun kaybolması üzerine ağlayan anne Hacer Altıparmak’ın, “Benim oğlum koca bir gemiye nasıl sığmamış?” diyerek feryat etmesi aileyi derinden etkiledi.

İSPANYA AÇIKLARINDA KAYBOLDU

5 kardeşten biri olan Tevfik Samet, 9 yıldır gemicilik sektöründe bulunuyordu. Yeni anlaşmalı olduğu firmanın Barcelona-Pire seferi yapan gemisinde çalışmaya başladığı dönemde, 29 Ekim günü İspanya açıklarında kayboldu. Genç için firma ve İspanya yetkilileri denizde birçok kez arama çalışması yapsa da herhangi bir sonuç alınamadı. 5 Kasım’da Türkiye’ye dönen gemide 25 mürettebat Türk yetkililer tarafından sorgulanmaya alındı. Oğulları Tevfik Samet’ten kaybolduğu günden beri haber alamayan Hacer ve Süleyman Altıparmak çifti, yaşananları anlattı.

ARAMA ÇALIŞMALARI VE SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Tevfik Samet’in 9 yıldır gemicilik yaptığını kaydeden babası Süleyman Altıparmak, “Bu şirkette ilk kontratı 3 aylıktı. Güverte görevlisi olarak çalışıyordu ve sürekli yurt dışı görevlerine gidip geliyordu. Oğlum daha öncesinde de defalarca İspanya’ya gitmişti. 29 Ekim saat 17.23’te beni arayarak oğlumun gemide kaybolduğunu söylediler” ifadelerini kullandı. Herhangi bir bilgiye ulaşmak için Gemlik Limanı’na gittiklerini aktaran Altıparmak, “Gemide 20 ile 25 arasında mürettebat olduğunu biliyorum. Geminin limana getirilmesiyle çalışanların ifadeleri alındı” şeklinde konuştu.

KAYBOLAN OĞLU İÇİN UMUTLA BEKLİYOR

Altıparmak, “Evladım kaybolalı bugün 14 gün oldu. Devletten yardım istiyoruz. Sağ veya ölü bir şekilde oğlumu almak istiyoruz. Barselona’daki konsolosluktan beni aradılar. 5 gün süre ile arama çalışmalarının devam ettiğini söylediler ama hiçbir gelişmenin olmadığını da ifade ettiler” diyerek umutlu olduklarını belirtti. Oğlunun kaptanlık diploması almayı planladığını ve bu duruma çok sevindiğini vurgulayan Süleyman Altıparmak, kaybının ardından yaşanan süreçten duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.

AİLE VE YETKİLİLERDEN ACILAR

Gemideki güvenlik kameralarına ilişkin olan bilgileri paylaşan Altıparmak, “Gemideki güvenlik kamerası görüntülerinin bir kısmını kızım ve damadım gördü. Bir görüntü olduğu ve sahilin 30 kilometre açığında denize bir şey düştüğü söyleniyor” dedi. Çalışmaların durdurulduğunu bildiklerini ifade eden Süleyman Altıparmak, “Sağ veya ölü ben oğlumu istiyorum. Oğlumun bulunmasını, çalışmaların devam etmesini istiyorum” diye konuştu.

Bu sırada bir fırtına öncesinde kaybolan oğlunun ardından acılı anne Hacer Altıparmak, “Oğlumuzu şirkete teslim ettik. O şirketin daha iyi ve güvenli olduğunu söylemişti. Oğlum koca bir gemiye nasıl sığmamış, nasıl düşmüş ve kaybolmuş?” diyerek sesi titreyerek ifade etti.