Türk Deri Sektörü, Dünya İle Buluşuyor

TÜRK DERİ SEKTÖRÜ DÜNYA İLE BULUŞUYOR

Türk deri sektörü, yerli üreticileri 18 Mayıs tarihinde dünya genelinden gelen satın almacılarla bir araya getiriyor. Türkiye’nin toplam sektör ihracatının yarısından fazlasının gerçekleştiği fuara bu yıl 20’den fazla ülkeden 1,300’den fazla katılım bekleniyor.

Türkiye Deri Konfeksiyoncular Derneği Başkanı Cengiz Sarıgül, “Türk deri sektörü, yüksek kalite, güçlü tasarım dili ve hızlı teslimat kabiliyetiyle global pazarda rakiplerinden ayrışıyor. Bu önemli etkinlik sayesinde, sektörümüze yeni pazarlar kazandırmayı hedefliyoruz.” diyor. Deri ve deri mamulleri, Türkiye’nin en değerli dördüncü sektörü arasında yer alıyor. Son yıllarda Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginliklerle Avrupa’daki ekonomik yavaşlama nedeniyle beklenen büyümeyi sağlayamasa da Türk deri sektörü, dünya pazarında önemli bir konumda duruyor.

YENİ PAZARLARA AÇILMA ÇABALARI

Cengiz Sarıgül, bu etkinliğin “kalıcı ticari ilişkilerin kurulacağı ve kültürel bağların güçleneceği çok özel bir buluşma olacak” diyerek vurguluyor. Ana pazarları kuzey ülkeleri ve Avrupa’nın soğuk bölgeleri olarak belirten Sarıgül, “Ama özellikle tasarım ve tedarik gücümüzle son yıllarda yeni pazarlara da açılmaya başladık. Amerika pazarı, son dönemde en fazla önem verdiğimiz yerlerin başında geliyor.” ifadelerini kullanıyor. Ana pazarlarında yaşanan kayıpları alternatif pazarlarla telafi etme çabası içinde olduklarını belirtiyor. Deri ve kürk, Türkiye’nin en değerli ihracat kalemleri arasında ön plana çıkıyor.