Türk Devletleri 1. Hukuk Kongresi Yapıldı

HUKUK KONGRESİ DÜZENLENDİ

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) işbirliğiyle “Türk Devletleri 1. Hukuk Kongresi” Yeditepe Üniversitesi’nde yapıldı. Üniversiteden yapılan açıklamada, kongrede Türk dünyasının ortak hukuk mirası, hukuk devleti ilkesi ve geleceğe yön veren işbirlikleri dahil birçok konu üzerinde duruldu. Kongreye, Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Anayasa Mahkemesi Üyesi Doç. Dr. Metin Kıratlı, Yeditepe Üniversitesi Kurucu ve Onursal Başkanı Bedrettin Dalan gibi birçok önemli isim katıldı. Kongrenin, Türk dünyasında hukukun üstünlüğüne dayalı ortak bir geleceğin inşasında önemli bir başlangıç olacağı vurgulandı.

ORTAK GELECEK VURGUSU

Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, kadim Türk hukuku geleneği ile modern hukuk sisteminin birleşiminin, ortak geleceğin inşasında önemli bir temel sağladığını kaydetti. Özkaya, “Hukuk devleti ilkesi yalnızca devletin kurallara bağlı olması anlamına gelmiyor. Temel hakların korunması, yargı bağımsızlığı ve kamu gücünün sınırlandırılması açısından hayati bir ilke” ifadelerini kullandı. Ayrıca, ortak hukuk eğitimi, tahkim merkezlerinin kurulması ve siber güvenlik mevzuatında uyum sağlanması gibi işbirliklerinin hukuki entegrasyonu güçlendireceğini belirten Özkaya, “Adalet, sadece bir hedef değil, aynı zamanda bir yoldur. Bu yolu birlikte yürümek, insanlık için daha adil bir gelecek inşa etmenin teminatıdır” dedi.

STRATEJİK ÖNEM

Binali Yıldırım, kongrenin Türk dünyası için ilk uluslararası hukuk buluşması olduğunu dile getirdi. Yıldırım, “İnsana yapılan yatırım nesilden nesle devam eder. Her şeyin başı eğitim” diyerek, Yeditepe Üniversitesi’nin genç nesillere yatırım yaptığını aktardı. Hukukun evrenselliğine dikkat çeken Yıldırım, adaletin olmadığı bir toplumda hiçbir alanın sürdürülebilir olmayacağını belirtti. Ayrıca, Yeditepe Üniversitesi’nin önemli bir konumda olduğunu vurgulayan Yıldırım, “30 yıllık bir geçmişe sahip. Ancak kısa sürede büyük başarılara imza atmıştır” dedi.

HUKUKUN TEMELİ

Yeditepe Üniversitesi Kurucu ve Onursal Başkanı Bedrettin Dalan, hukukun tüm kurumların varlık zemini olduğunu aktardı. Dalan, hukukun yalnızca devletin değil, tüm kurumların temel unsuru olduğunu belirterek, “Hiçbir kurum adaletsiz yönetilirse ayakta kalamaz” ifadesini kullandı. Ayrıca, Türk dünyasında hukuki birliğin sağlanmasının yalnızca akademik düzeyde değil, devletlerarası düzlemde de gerekli olduğunu dile getirdi.

GELİŞMELER VE GELECEK ADIMLAR

Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Kocaman, teşkilatın hukuki iş birliklerinin Türk dünyasının istikrarına ve refahına katkı sağladığını belirtti. Kocaman, “Kurucu belgemiz olan Nahçıvan Anlaşması, hukukun üstünlüğüne bağlılık ve yargı alanındaki işbirliğini teşvik etmektedir” açıklamasında bulundu. Yakın zamanda Azerbaycan’da düzenlenecek TDT Hakimler Konseyi Başkanları toplantısıyla hukuk alanındaki süreçlerin daha da hız kazanacağını vurguladı.