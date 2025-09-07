TÜRK DEVLETLERİ AŞ, TEK YÜREK OLALIM

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNE DEĞERLENDİRME

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, “Terörsüz Türkiye” süreci üzerine yaptığı değerlendirmelerde, “Bu Türkiye Yüzyılı için, terörsüz Türkiye için vazgeçilmez bir süreçtir. Neden bunu söylüyorum? Kaynaklarımızı artık teröre harcayacak lüksümüz yoktur.” ifadesini kullandı. Yıldırım, Tokat’ın Turhal ilçesindeki Şenyurt beldesinde tapu dağıtım ve cami ile park açılışı töreninde Türkiye’nin sınırlarını aşan bir role sahip olduğunu belirtti. Kafkaslar, Balkanlar ve Türkistan’da yaşayan yüz milyonlarca soydaşın Türkiye’ye odaklandığını vurgulayan Yıldırım, “Türkiye, 21. yüzyılda, Terörsüz Türkiye yılında, Sayın Cumhurbaşkanımızın tanımladığı gibi Türklerin yüzyılında evelallah sadece Anadolu topraklarında değil, kadim Türk coğrafyasında da üzerine düşen sorumluluğu büyük bir titizlikle yerine getirecek ve böylece bu yüzyıl, Türklerin yüzyılı olacaktır.” şeklinde konuştu.

HÜKÜMET İLE İTTİFAK VE KOMİSYONUN KURULUŞU

“Terörsüz Türkiye” sürecinin önemine değinen Yıldırım, “Sayın Devlet Bahçeli’nin Cumhur İttifakı ortağı çağrısı ve Cumhurbaşkanımızın güçlü iradesiyle Terörsüz Türkiye süreci Meclis düzeyinde, Gazi Meclis düzeyinde kurulan bir komisyonla başlamıştır.” diyerek, vatandaşların komisyonun kuruluş amacını sorgulamalarına yanıt verdi. Katıldığı komisyondan elde ettiği bilgilerle bu sürecin gerekli olduğunu ifade eden Yıldırım, “Kaynaklarımızı artık teröre harcayacak lüksümüz yoktur. Terör ilanihaye bitecek ve kardeşliğimiz ilelebet yaşayacaktır. Bundan adım kadar eminim.” dedi.

DAYANIŞMA VE GÖREV VURGUSU

Yıldırım, toplumun her kesiminin bu süreçte görev alması gerektiğini vurgulayarak, ayrılıkların bir zenginlik olduğunu belirtti. “Farklı mezheplerden, meşreplerden olsak da inancımız bir, bayrağımız bir, devletimiz bir, milletimiz birdir.” sözleriyle birliği ön plana çıkardı. Şair Aşık Veysel’in sözleriyle kardeşliğin önemine dikkat çeken Yıldırım, “Bizi yakar bizim ateş, söndürmektir tek çaresi.” diyerek geleceğin daha iyi olması için çok çalışmaları gerektiğini ifade etti. “Bu sürecin akamete uğramaması için elimizden gelen her şeyi yapacağız.” diyerek, 2 trilyon dolarlık kaybın Türkiye’nin ekonomik hedeflerine etkisine de değindi.

PROTOKOL VE TOPLUMSAL KATILIM

Programın sonunda Yıldırım ve protokol üyeleri, 149 tapu dağıtımı gerçekleştirdi. Ayrıca, Şehitler Camisi ve parkın açılışı yapıldı. Törene Tokat Valisi Abdullah Köklü, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, AK Parti Tokat milletvekilleri ve yerel yöneticiler katıldılar. Bu etkinlik, Tokat genelinde toplumun bir araya gelmesine de katkı sağladı.