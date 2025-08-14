Türk Devletleri Festivali Muğlalı Yüzücü

TÜRK DEVLETLERİ ÖZEL SPORCULAR FESTİVALİ

İstanbul’da 9-14 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen Türk Devletleri Özel Sporcular Kültür ve Spor Festivali, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından ülkemizde ilk kez düzenleniyor. Bu festivalde öne çıkan isimlerden biri, Muğlalı milli yüzücü Elif Oral oldu.

Türkiye Yüzme Milli Takımı adına yarışan Elif, 50 metre serbest, 100 metre serbest ve 100 metre sırtüstü kategorilerinde altın madalya kazanıyor. Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, “Sporcumuzun elde ettiği bu büyük başarı, ilimizde yüzme branşının gelişimi açısından gurur verici bir adımdır. Elif Oral’ın azmi ve inancı, ‘Sporda Engel Yoktur’ sözünü bir kez daha kanıtlamıştır. Sporcumuzu, antrenörümüz Esin Çelik’i, ailesini ve emeği geçen herkesi tebrik ediyoruz” şeklinde bir açıklamada bulunuyor.

Bu başarı, Elif’in ve ekibinin azmiyle elde edilen önemli bir sonuç olarak dikkat çekiyor.