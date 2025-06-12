Türk Devletleri İş Birliği Devam Edecek

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ’TAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, “TÜRKPA (Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi) çatısı altında bölgemizde ve dünyada barışın hükümferma olması için çalışmaya devam edeceğiz. Türk yurtlarının her köşesinde barış, düzen, adalet ve kalkınma amaçlarına ulaşmak için durmadan ve yılmadan çalışacağız” şeklinde konuştu. Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 14’üncü Genel Kurulu Asamble Konseyi, TBMM Başkanı Kurtulmuş’un katılımıyla TÜRKPA Dönem Başkanı ve Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahiba Gafarova’nın liderliğinde Kazakistan Parlamentosu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantı, başkent Astana’daki Hilton Otel’de düzenlendi. Kurtulmuş, TÜRKPA’nın 14. Genel Kurulu vesilesiyle Astana’da olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederken, Kazakistan Parlamentosu ve Meclis Başkanı Yerlan Koşanov’a organizasyon ve konukseverlikleri için teşekkür etti.

DÜNYA DENGELERİ DEĞİŞİYOR

Kurtulmuş, dünya genelinde meydana gelen büyük değişimlere dikkati çekerek, “Dünyayı saran büyük alt-üst oluşlar, kırılmalar ve çetin sınamalarla karşı karşıyayız. Çift kutuplu dünya düzeni zaten tarihe karıştı, tek kutuplu düzen ise uzun ömürlü olamayacak. Bugünün gerçeği çok kutuplu ve çok merkezli bir düzen arayışıdır” ifadelerini kullandı. Ülkeler arasındaki iş birliği ve dayanışmanın, bu arayışta daha da önemli hale geldiğini belirten Kurtulmuş, “Müşterek coğrafyamızı çevreleyen tehditlerin yanı sıra, ortak bir gelecek inşa etme fırsatları bizleri bekliyor. Uygarlık yürüyüşümüzü canlandırmak istiyorsak, tüm aile fertlerini geride bırakmadan hep beraber ortak hedeflere doğru ilerlemeliyiz” dedi.

ÖZBEKİSTAN VE TürkmenİSTAN ÜYELİKLERİ BEKLENTİSİ

Kurtulmuş, Türk dünyasının bağımsızlık kazanmış olması ve aralarındaki iş birliğini artırmasının çok kültürlü dünya sisteminin inşasında büyük bir avantaj olduğunu vurguladı. “Özbekistan ve Türkmenistan’ın en kısa sürede TÜRKPA’ya üyeliklerini canı yürekten istediğimizi bir kere daha ifade etmek isterim. Gözlemci üyelerimiz olan Macaristan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin de faaliyetlerimize aktif katılımı birliğimize güç katacaktır” diye ekledi. TÜRKPA’nın, Türk devletlerinin iş birliği yapılarındaki özel konumunun önemine değinen Kurtulmuş, bu yapının gelişim evresinden daha fazla yararlanmak gerektiğini belirtti.

KURUMSAL GÜÇLENME VE GELECEK PLANLARI

Kurtulmuş, Türkiye’deki TÜRKPA Genel Sekreterliği görevini Azerbaycan’a devredeceklerini dile getirerek, “TÜRKPA’nın olgunluk çağını yakalaması, kurumsal yapısını güçlendirme çabalarımızı sürekli kılmayı zorunlu kılıyor. Genel Sekreter Süreyya Er’e bugüne kadar yaptığı çalışmalar için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. Ayrıca, Azerbaycan Milli Meclisi adayı Ramil Bey’i de tebrik ederek, onun bu önemli görevde başarılar diledi. Kurtulmuş, toplantı sonrasında alınacak kararların TÜRKPA çatısı altındaki iş birliğini ilerletecek sonuçlar doğurmasını umduğunu ifade etti.

AZERBAYCAN TÜRKPA DÖNEM BAŞKANLIĞINI KAZAKİSTAN’A DEVRETTİ

Toplantı sonrası, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Gafarova, “TÜRKPA Dönem Başkanlığı”nı Kazakistan Parlamentosu Meclis Başkanı Yerlan Koşanov’a devretti. Konuşmaların ardından Kurtulmuş, TÜRKPA üyesi ülkelerin Meclis Başkanları ile birlikte aile fotoğrafı çektirdi.