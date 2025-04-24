Türk Devletleri Sivil Koruma Projesi Açılacak

AFETLER VE KORUMA ÇALIŞMALARI HAKKINDA AÇIKLAMALAR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, TBMM’de Parlamentolar arası dostluk grubu başkanlarıyla bir araya geldi. İstanbul’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından devletin teyakkuz halinde olduğunu vurgulayan Zorlu, süreci yakından takip ettiklerini belirtti. Zorlu, “Şüphesiz depreme hazırlık ve özellikle sivil koruma çalışmaları afetlerle mücadelede büyük önem taşıyor. Bu vesileyle Türk dünyası için de önem arz eden bir projeyi sizlerle paylaşmak isterim.” dedi.

SİVİL KORUMA BAŞKANLIĞI KURULUYOR

Zorlu, dünyadaki afetlerin yüzde 40’ının Asya’da yaşandığını ve Türk Devletleri Teşkilatı ülkelerinin bu durumun içinde yer aldığını ifade ederek, “Buna karşı proaktif bir yaklaşımla Türk Devletleri arasında Sivil Koruma Başkanlığı kurulması kararlaştırılmış olup, parlamentolarda onay süreci başlatılmıştır.” açıklamasında bulundu. Türk Devletleri Sivil Koruma Başkanlığı’nın Acil Durum merkezi İstanbul’da açılacak olup, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) de dahil olmak üzere buraya her ülkeden bakanlık temsilcileri atanacak. Her ülke afet müdahale ekibini hazır duruma getirecek ve sekiz Türk Devletinde herhangi bir afet durumunda saatler içerisinde ortak müdahale gerçekleştirilecek. Bu önemli bütünleşme projesinin bir sonraki zirveye kadar sonuçlandırılması planlanıyor.

DİPLOMATİK GİRİŞİMLER VE İFADELER

Zorlu, Türk Devletleri Teşkilatı üyesi bazı ülkelerin Güney Kıbrıs’ta elçiliklerini akredite etmeleri ile ilgili olarak, “Bu konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığımız, ilgili diplomatik temsilciliklerimiz hassasiyetlerimizi kardeş ülkelerimize iletmiş ve gerekli girişimleri yapmıştır.” dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 2022 yılında üye olmasıyla ilgili olarak, “Bu, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi hedefi açısından tarihî bir dönüm noktası olmuştur.” diye ekledi. Zorlu, önümüzdeki dönemde KKTC’de gerçekleşecek Aksakallılar Konseyi toplantısı ve Türk Devletleri Parlamenterler Meclisi zirvesine dair hazırlıkların sürdüğünü belirtti.

MANİPÜLATİF PAYLAŞIMLARIN TAKİBİ

Zorlu, Türk Dünyasına yönelik manipülatif paylaşımları dikkatle takip ettiklerini belirterek, “Meselelerin detaylarını sorgulamadan, doğru ve yanlışları birbirine karıştırarak doğrudan ülkemize ve Türk Dünyasına yönelik manipülatif paylaşımları dikkatle takip ediyoruz.” dedi. Türk Dünyasına, Türk Devletleri Teşkilatına ve Türkiye’nin bu alandaki tarihi rolüne saldırmanın asla kabul edilemez bir durum olduğunu vurguladı.