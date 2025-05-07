Türk Devletleri Teşkilatı Yüksek Mahkemeleri Konferansı’nda Antalyada statü imzalandı

Türk Dünyası Yüksek Mahkemeleri Konferansı’nda Antalya Statü Belgesi İmzalandı

Türk Dünyası Yüksek Mahkemeleri Konferansı, Danıştay ve Yargıtay başkanlıkları ev sahipliğinde, Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yüksek mahkeme başkanlarının katılımıyla gerçekleştirildi. Bu konferansta önemli bir adım atılarak ‘Antalya Statü Belgesi’ imzalandı.

Yüksek Mahkemeler Arasında İş Birliği

Konferansta, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez ve Danıştay Başkanı Zeki Yiğit başta olmak üzere, sosyal ve hukuksal konularda iş birliğine dair bilgiler verildi. Ömer Kerkez, “Bizler aynı yıldızın altında doğmuş, aynı göğe bakarak dua etmiş milletlerin evlatlarıyız” diyerek Türk devletleri arasındaki iş birliğini yargı alanına taşımayı önemsediklerini vurguladı. Kriz dönemlerinde hukukun üstünlüğü, adaletin sağlanması ve insan haklarının korunması açısından bu tür iş birliklerinin önemli olduğunu belirtti.

Ortak Paydalar ve Gelecek Vizyonu

Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Türk Devletleri Teşkilatı’nın ‘Türk Dünyası 2040 Vizyon Belgesi’ çerçevesinde birçok alanda mutabakata varıldığını kaydetti. Bu belgenin ışığında, “Yüksek mahkemeler arasındaki iletişimin artırılması, iş birliği ve dayanışmanın güçlendirilmesi önem arz ediyor” dedi. Ayrıca, kadim hukuk ve adalet anlayışının oluşturduğu ortak paydalara dikkat çekti.

Yargı Sistemlerinin Güçlendirilmesi Gerekiyor

Zeki Yiğit, günümüzdeki hukuki sorunlar ve uyuşmazlıkların artışını göz önünde bulundurarak, “Devletlerin yargı ve hukuk sistemlerini günümüzün değişen koşullarına göre güçlendirmesi gerekmektedir” ifadesini kullandı. Özellikle, yüksek mahkemeler arasında bilgi ve deneyim paylaşımının değerine işaret etti.

Diyalog ve İş Birliği İhtiyacı

Konferans sonunda, Danıştay Başkanı Yiğit, Türk Devletleri Teşkilatı’nın ruhundan ilham alarak, yüksek mahkemeler arasındaki diyaloğu artırmak ve idari yargıdaki iş birliği alanlarını geliştirmek gerektiğini söyledi. Konferansın sonunda ‘Antalya Statüsü Belgesi’ imzalanarak, katılımcılarla aile fotoğrafı çekimi yapıldı.