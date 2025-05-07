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Türk Devletleri Yüksek Mahkemeleri Konferansı Yapıldı

TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI YÜKSEK MAHKEMELERİ KONFERANSI ANTALYA’DA DÜZENLENDİ

Türk Devletleri Teşkilatı Yüksek Mahkemeleri Konferansı, Türkiye’nin ev sahipliğinde Antalya’da gerçekleştirildi. Konferansa, Türkiye’yi temsilen Yargıtay ve Danıştay başkanlarının yanında Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden yüksek mahkeme başkanları ile üst düzey yargı mensupları katıldı. Bu etkinlik, Türk devletleri arasında hukukun üstünlüğü ilkesinin güçlendirilmesi, yargı alanında işbirliğinin artırılması ve ortak hukuki konularda tecrübe paylaşımının sağlanması amacı taşıdı.

Konferans boyunca bölgesel ve küresel düzeyde hukuki gelişmeler, dijitalleşmenin yargıya etkileri, yargı bağımsızlığı ile insan hakları alanındaki güncel meseleler ele alındı. Katılımcı ülkeler arasında yargı kurumları arasındaki işbirliği protokollerinin güçlendirilmesi hedeflendi ve bu doğrultuda ikili görüşmelere zemin hazırlandı. Etkinlik, yargı alanında ortak bir anlayış geliştirilmesi amacıyla büyük bir fırsat sundu.

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