Türk Dil Bayramı’nda Şarkı Yarışması Yapıldı

KÜLTÜREL ETKİNLİKLERİN YÜKSELİŞİ

Kırgızistan’da 1996 yılından beri faaliyet gösteren Türkiye Türkçesi Eğitim Merkezi (TTÖMER), Türk Dil Bayramı dolayısıyla bir Türkçe Şarkı Yarışması düzenledi. Bu etkinlik, başkent Bişkek’teki Büyük Konser Salonu’nda gerçekleştirildi. Kırgız ve Türk gözlemcilerin yoğun ilgi gösterdiği yarışmanın jüri üyeliklerini, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi hocaları olan Necip Yılgın, Gökhan Ünsal ile birlikte Bişkek Türk Okulu ve Müzik Öğretmenleri Şafak baş ve Ufuk Baş üstlendi.

Yarışmada toplamda 10 kursiyer Türkçe şarkılar seslendirdi. Kazananlar arasında Nazima Cumakadırova, “Sil Baştan” adlı parçasıyla birinci, Nursultan Sırtbayev, “Sabret” şarkısıyla ikinci ve Rıskeldi Starbek, “Bu akşam ölürüm” isimli parçasıyla üçüncü oldu. Yarışmaya katılan kursiyerlere ve etkinlikteki çekilişlere katılan 20 kişiye Türkiye’ye ücretsiz seyahat ödülleri verildi. Bu hediyeleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bişkek Temsilcisi Tahir Osman Tahir ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Bişkek Koordinatörü Mehmet Bodur takdim etti.

EĞİTİM HİZMETLERİNE VURGU

Eğitim Müşaviri Kürşat Dulkadir, yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti devletinin karşılıksız eğitim hizmetlerinin temel amacının Kırgız öğrencilerin ülkelerine katkı sağlaması olduğunu belirtti. Dulkadir, TTÖMER’in Orta Asya’daki en büyük kurs merkezi olduğunu vurgulayarak, “1992 yılında Türkiye ile Kırgızistan arasında bir eğitim protokolü imzalandı. TTÖMER 1996 yılında faaliyete geçti. Bu yıl yaklaşık 8 bin kursiyere eğitim verdik. Bunu başardık, sizlerin desteği ile başardık” şeklinde konuştu.

TRADİSYONEL BAYRAM KUTLAMALARI

TTÖMER Müdürü İlyas Süt, Türkçe Şarkı Yarışması’nın her yıl geleneksel olarak düzenlendiğine dikkat çekerek, “Bugün 13 Mayıs’ta Türk Dil Bayramı’nı bir bayram atmosferinde kutlamak istedik” dedi. Etkinliğin organizasyonunda katkı sağlayan KTMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyelerine ve diğer kuruluşlara teşekkür etti.

Etkinlikte ayrıca, 13 Mayıs’ta kutlanan Türk Dil Bayramı kapsamında, Türkçe’nin devlet dili olmasını sağlayan Karamanoğlu Mehmet Bey’in fermanı tek kişilik bir gösteri ile sahnelendi. Salonda, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov’un posterleri sergilendi. Etkinlikte, Kırgız Türk Anadolu Kız Meslek Lisesi öğrencilerinin geleneksel kıyafetlerinin defilesi de yapıldı. Ayrıca, TTÖMER’in geçen yılki Türkçe Şarkı Yarışması’nda birinci olan Kanış Nurdi ve eski kursiyerlerden genç şarkıcı Nurçolpon da etkinliğe renk kattı.