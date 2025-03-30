Türk Dizileri Kültür ve Ekonomiye Katkı Sağlıyor

TÜRK DİZİ VE FİLM SEKTÖRÜ KÜLTÜR ELÇİSİ

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türk dizi ve film sektörünün büyük bir endüstri haline geldiğini vurguladı. Palandöken, sektörde son yıllarda gerçekleşen büyük atılımların dünya çapında ilgi uyandırdığını ifade ederek, “150 ülkede izlenen dizi ve filmlerimiz hem ülkemize döviz kazandırıyor hem de Türkçemizin yaygınlaşmasını sağlıyor” dedi. Geçtiğimiz yıl dizi ve filmlerin ihracatından 500 milyon doları aşan bir gelir elde edildiğine dikkat çekerken, bu yıl için 700 milyon dolar ihracat hedeflendiğini belirtti. Palandöken, “Kısacası ülkemiz için önemli bir ihraç kalemi olan dizi ve filmlerimiz ekonomimize önemli bir katkı koyacak” şeklinde konuştu.

DİZİ VE FİLMLERİN EKONOMİK KATKISI

Palandöken, dizi ve filmlerin ekonomi ile kültüre sağladığı katkıyı vurguladı. “Dizi ve filmler, ülkemizin tanıtımı için büyük bir fırsat sunuyor. Türk dizileri, dünya çapında ilgi görerek Türkçenin yayılmasına katkı sağladı ve pek çok kişiyi Türkçeyi öğrenmeye teşvik etti” ifadelerini kullandı. Türk dizilerinin güçlü hikayeleri ile etkileyici karakterlerinin yabancı izleyicileri kendine çektiğini belirten TESK Başkanı, dilin uluslararası alanda bilinirliğini artırdığını iletti. Ayrıca, Anadolu’nun gelenekleri ve yöresel lezzetlerinin tanıtımı için bu yapımların büyük rol oynadığına vurgu yaparak, “Bu da ekonomimize katkı sağlıyor” dedi.

KÜLTÜREL MİRAS VE YEREL ÜRÜNLERİN TANITIMI

Palandöken, milli kültürün ve yöresel ürünlerin yapımlarda daha fazla yer almasının önemine değindi. “Milli kültürümüz ve yöresel ürünlerin yapımlarda daha fazla yer alması, hem kültürel mirasımızı yaşatır hem de ekonomimize faydalar sağlar” dedi. Sektörün bu kadar geniş bir alana hitap ettiğine dikkat çeken Palandöken, Turizm Bakanlığı’nın bu amaç doğrultusunda çalışmalarının sürdürülmesi gerektiğini belirtti.