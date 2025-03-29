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Türk Doktora Öğrencisinin Sınır Dışı Kararı Durduruldu

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TÜRK ÖĞRENCİ GÖZALTINA ALINDI

ABD’nin Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesi’nde doktora eğitimi gören Türk öğrenci Rümeysa Öztürk, İç Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlileri tarafından gözaltına alındı. Federal Yargıç Denise Casper, Öztürk’ün avukatının başvurusu üzerine sınır dışı kararını durdurdu. Mahkeme, Öztürk’ün özgürlüğünden yoksun bırakıldığı iddiasıyla yapılan başvuru sonuçlanana kadar sınır dışı edilmemesi gerektiğine hükmetti.

Yargıç Casper, hükümetten 1 Nisan tarihine kadar savunma yapmasını talep etti. Öztürk’ün sınır dışı edilmesiyle ilgili süreç, mahkeme kararına kadar askıya alındı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Öztürk’ün öğrenci vizesinin iptal edildiğini ve sınır dışı edileceğini belirtti. Rubio, “Her gün bu tür vizeleri iptal ediyoruz. Bu delilerden birini bulduğumuzda vizelerini ellerinden alıyoruz” ifadelerini kullandı.

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