Türk Donanması İstanbul Boğazı’nda Geçit Töreni

İSTANBUL BOĞAZI’NDA GEÇİT TÖRENİ

Türk donanması, İstanbul Boğazı’nda bir geçit töreni gerçekleştirdi. Tören, TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliği kapsamında yapıldı. Geçit törenine TCG Anadolu, TCG Savarona, TCG Oruçreis, TCG İstanbul, TCG Heybeliada, TCG Kalkan, TCG Alanya, TCG Sancaktar ve TCG Hızır Reis Denizaltısı katıldı. Sabah saatlerindeki seyir, gemilerin Karadeniz’e ulaşmasının ardından Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden güneye hareket etmesiyle başladı.

ÖĞRENCİLER GEÇİT TÖRENİNDE

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile T3 Vakfı tarafından belirlenen 250 öğrenci de TCG Anadolu’da yer aldı. Geçit töreninde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün mirası Savarona da bulundu. Gemiler Sarıyer merkez sahili ve Tarabya önlerinden geçtikten sonra Emirhan, Kanlıca, Rumelihisar ve Kandilli-Bebek hattını selamladı. Donanma daha sonra Dolmabahçe önlerine ulaştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TÖRENI SELAMLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe’deki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi’nden geçişi selamladı. Bu anlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti. TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında İstanbul Boğazı’nda gerçekleşen geçit töreni öncesinde, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TCG Anadolu gemisinde açıklamalar yaptı. Bayraktar, gemilerin 30–31 Ağustos tarihlerinde İstanbul Tersanesi’nde ziyarete açılacağını belirterek, “Tüm milletimizi bekliyoruz. Kayıtları TEKNOFEST sitemizden yapabilirler. N Sosyal’e üye olanlara özel ayrıcalıklar olacak. N Sosyal üzerinden ayrıca bir yarışma düzenleniyor.” dedi.

YARIŞMALAR GENÇ NESİLLERE YÖNELİK

Bayraktar, Mavi Vatan bilincini genç nesillere aktarmak için yarışmalar düzenlediklerini vurguladı. İlkokul öğrencileri için resim yarışması, lise ve üniversite düzeyinde ise Mavi Vatan doktrinini anlatan makale yarışması yapılacak. Bayraktar, “Bu yarışmalara katılanlar, halka kapalı olduğu günlerde 28–29 Ağustos’ta da gemileri ziyaret edebilecek.” dedi.

TEKNOFEST KAPSAMINDA TEKNOLOJİ YARIŞMALARI

Bayraktar, TEKNOFEST Mavi Vatan’ın sadece donanma geçişi olmadığını, üç farklı teknoloji yarışması düzenleneceğini açıkladı: ROKETSAN: Sualtı roket yarışması, ASELSAN: İnsansız sualtı araçları yarışması ve İnsansız su üstü araçları yarışması. Bayraktar, “TEKNOFEST Mavi Vatan’da sadece gemilerimiz değil, teknolojinin şampiyonları da yarışıyor olacak. Ben tüm milletimizi 30 ve 31 Ağustos’ta TEKNOFEST Mavi Vatan’a, Zafer Bayramımızı en güzel şekilde kutlamaya bekliyorum.” ifadelerini kullandı.

SAVARONA’DA GENÇLER VAR

Savarona’da 13 üniversite öğrencisi de bulundu. İstanbul Boğazı’ndaki geçiş törenine katılacak gençler duygularını paylaştı. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden Tayfun Işıkelekoğlu, Savarona’ya binme fırsatını duyduğunda çok heyecanlandığını söyledi. “Atatürk’ten bize kalan yadigarın, yeniden revize edilip, sunulması bizim için çok büyük bir şans.” diyen Işıkelekoğlu, “Savarona’yı iskelede görünce kanımız kaynamaya başladı. İçine girdik, Atatürk’ün yattığı yatağı, çalışma masasını gördük. Toplantılarını yaptığı yerde bizi ağırladılar. İTÜ’lü mühendis olarak bu kadar yerli ve milli gemimizi bir arada görmek çok önemli.” şeklinde konuştu.

CANLI ŞAHİTLİK VE GURUR DUYMAK

Öğrencilerden Rabia Nur Yıldız, geçişe katıldığı için büyük heyecan içinde olduğunu anlattı. Savarona yatının ilk ziyaretçilerinden olmakla gurur duyduğunu belirten Yıldız, “Özellikle Atatürk’ün çalışma masası çok dikkatimi çekti. Çok kıymetli ve güzel duruyordu. Donanmamızın güçlü varlığına ve milli teknoloji hamlesinin ihtişamına canlı şahitlik etmek çok gurur verici. Milli teknoloji hamlesinin bu kadar ilerlemesine tanık olmak ve gözlemlemek çok kıymetli. Bu teknoloji hamlesine bizler de gelecek nesiller olarak katkı sağlayacağımıza inanıyorum.” diye ekledi.