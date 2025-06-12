Türk Dünyası, Artık Daha Fazla Konuşulacak

TBMM BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ’UN AÇIKLAMALARI

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 14’üncü Genel Kurulu sonrasında düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalar yaptı. “Yer altı ve yerüstü kaynaklarıyla, insan potansiyeliyle, eğitimli genç nüfusuyla ve fevkalade stratejik bir bölgede yer almasıyla öyle görünüyor ki artık Türk Dünyası, bundan sonra isminden daha fazla söz ettirecek bir dünyadır” dedi. Kurtulmuş, Kazakistan’ın başkenti Astana’da gerçekleştirilen etkinliğin sonrasında, Kazakistan Parlamentosu Meclis Başkanı Yerlan Koşanov, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahiba Gafarova ve Kırgızistan Meclis Başkanı Nurlanbek Turgunbek Uulu’nun katılımıyla yapılan toplantıda konuştu.

KÜLTÜREL DEĞERLER ÜZERİNE KURULAN MİLLİ KİMLİKLER

Kurtulmuş, Kazakistan Parlamentosu Meclis Başkanı Koşanov’a ev sahipliği için teşekkür etti ve TÜRKPA 14’üncü Genel Kurulu’nun “Türk Devri: Parlamenter Diplomasinin Rolü” temasıyla gerçekleştiğini belirtti. “Dünyadaki gelişmeler, Türk Dünyası’nın önüne yepyeni imkanları, yepyeni fırsatları getiriyor. İnşallah Orta Asya’dan Avrupa’nın içlerine kadar uzanan yaklaşık 300 milyonluk Türk Dünyası, artık derlenip toparlanmaya başlamıştır” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Türk Dünyası’nın bağımsızlık kazandıktan sonraki 30 yıl içerisinde kendi milli kimliklerini kültürel değerleri üzerine inşa etmeyi başardığını vurguladı.

TÜRKPA’NIN ÖNEMİ VE GELİŞİMİ

Kurtulmuş, Türk Dünyası arasındaki iş birliği ve dayanışmanın en önemli göstergelerinden birinin de TÜRKPA olduğunu söyledi. “TÜRKPA, halkın sesi olarak her ülkede var olan parlamentodaki çalışmalar, Türk Dünyası’ndaki birliği, dirliği, beraberliği, toplumsal olarak hem yaygınlaştırma hem de bu konudaki toplumsal talepleri siyasete taşıma görevini icra etmektedir. Ümit ediyorum ki önümüzdeki yıllar içerisinde çok daha güçlü, çok daha verimli çalışmaları gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu. Ayrıca, bu toplantının Türk Dünyası’nın kurumsal yapısını tamamlamaya başladığını gösterdiğini dile getirdi.

BİRLİK VE GÜÇLENME MESAJI

Kurtulmuş, “Bir tarafta TÜRKPA, diğer tarafta Türk Devletleri Teşkilatı. İkisi de uluslararası önemli iki teşkilat olarak Türk devletlerinin temsilcisidir. Önümüzdeki dönemde birlik, bağımsızlık ve ortak geleceği inşa etme kararlılığı içerisinde yolumuza devam edeceğiz” dedi. Her çalışmanın bir öncekinden daha kuvvetli olacağını ve Türk Dünyası’nın tarihsel ve jeopolitik imkanlarını en iyi şekilde değerlendireceğini ekledi. Son olarak, “Yaşasın Türk devletlerinin dayanışması, iş birliği; Yaşasın Türk halklarının birliği, beraberliği, kardeşliği” ifadelerini kullandı.

– ASTANA