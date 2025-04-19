Türk Dünyası, Birlik Ve Huzur Sağlar

HUZURUN TEMELİ TÜRK DÜNYASI İLE BÜTÜNLEŞME

Türk Ocakları Genel Başkanı Mehmet Öz, Türk milletinin Türk dünyasıyla bütünleşmesinin sağlam temellere oturduğu zaman daha huzurlu bir dünya inşa edileceğini belirtti. Öz, “Bu gerçekleştirilmezse çökme peşinde olanların kuracağı bir dünyada ne huzur olur, ne barış olur. Bu ancak tarihte olduğu gibi gelecekte de Türk milletinin öncülüğünde olabilecek bir projedir, bir ülküdür” dedi. Türk Ocakları’nın 47. Olağan Genel Kurulu, Mehmet Öz’ün başkanlığında düzenlendi. Genel kurul, Türk Ocakları’nın 113. Yılı’na özel hizmet armağanlarının sahiplerine verilmesiyle başladı. Öz, Türk ocağının Türkiye Cumhuriyeti var olduğu sürece hizmet etmeye devam edeceğini ifade etti.

SIYASETİ UZAKTA TUTMAK VE HUZURU SAĞLAMAK

Öz, parti siyasetinin dışında kalmaya özen gösterdiklerini vurgulayarak, “Biz siyaset yapmıyoruz ama siyasi alana da ilgisiz değiliz. Mesafemiz herkesin Türk milletine, Türklüğün meselelerine olan ilgisi derecesinde olacaktır ve olmaktadır” dedi. Ayrıca, Cumhuriyet’in kuruluş felsefesinin temel ilkelerinin korunması gerektiğini belirtti. Dünyada küresel hakimiyet mücadelesinin tarih boyunca sürdüğünü dile getiren Öz, bu mücadelenin son dönemde coğrafyaya yönelik bazı projelerle kendini gösterdiğini söyledi. Bu projelerin aslında coğrafyayı parçalama ve belirli çıkarları sağlama amaçlı olduğunun altını çizdi.

MÜSLÜMAN KANLARI ÜZERİNDEN PROJE

Öz, Türk devletlerinin birlik olması gerektiğini vurgulayarak, “Türkiye’nin çıkarları bizim için önceliklidir ama bu coğrafyadaki bütün insanların huzuru da bizim için önceliklidir” ifadesini kullandı. Öz, Irak, Suriye ve Filistin’deki durumların kimin için yaşandığını sorgulayarak, coğrafyadaki unsurların birileri için maşa olup olmadığını düşünmek gerektiğini söyledi. Burada Müslümanların kanları ve kaynakları üzerinden yürütülen projelerin yapıldığını ifade etti.

TÜRK MİLLETİNİN RIZASI YASAK

Son dönemde terör örgütünün tasfiyesinden bahsedildiğini belirten Öz, “Adına İmralı heyeti denen heyetin açıklamalarından, o heyetin içinde yer alan partinin açıklamalarından çok net bir şekilde görüyoruz ki taban tabana zıt talepler, bazen alenen, bazen örtülü bir şekilde telaffuz edilmektedir. Kimse kimseyi aptal yerine koymasın. Türk milletine böyle bir projeyi kimse kabul ettiremez” dedi. Türk milletinin rıza göstermeyeceği projelerin müzakereleri kaydırmasına izin vermeyeceklerini vurguladı.

DEMOKRASİ VE MİLLİYETÇİLİK

Öz, milliyetçilik ülküsünün kökleşmesinin demokrasiyle mümkün olduğunu ifade ederek, “Biz demokratik hukuk devletini ve cumhuriyetimizin temel ilkelerini savunmakla mükellefiz. Bu sayede ancak fikirlerimizi toplumda daha etkili kılabiliriz” şeklinde konuştu. Sıkıntılara her zaman Türk milletinin ve milliyetçilerin varlığının ümit kaynağı olduğunu belirtti.