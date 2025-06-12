Türk Dünyası Gelecek İçin Hazır

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ’TAN SÖZLER

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Yer altı ve yer üstü kaynaklarıyla, insan potansiyeliyle, eğitimli genç nüfusuyla ve fevkalade stratejik bir bölgede yer almasıyla öyle görünüyor ki artık Türk Dünyası, bundan sonra isminden daha fazla söz ettirecek bir dünyadır” dedi. Kurtulmuş, ‘Türk Devri: Parlamenter Diplomasinin Rolü’ temasıyla Kazakistan’ın başkenti Astana’da düzenlenen Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 14’üncü Genel Kurulu’nun ardından yapılan ortak basın toplantısında konuştu. Toplantıya Kazakistan Parlamentosu Meclis Başkanı Yerlan Koşanov, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahiba Gafarova, Kırgızistan Meclis Başkanı Nurlanbek Turgunbek Uulu ve TÜRKPA Genel Sekreteri Mehmet Süreyya Er de katıldı.

KAZAKİSTAN’A TEŞEKKÜR

Kurtulmuş, Kazakistan Parlamentosu Meclis Başkanı Koşanov’a ev sahipliği için teşekkür etti ve TÜRKPA 14’üncü Genel Kurulu’nun ‘Türk Devri: Parlamenter Diplomasinin Rolü’ temasının seçildiğini de hatırlattı. Bu temanın rastgele seçilmediğini ifade eden Kurtulmuş, “Dünyadaki gelişmeler, Türk Dünyası’nın önüne yepyeni imkanları, yepyeni fırsatları getiriyor. İnşallah Orta Asya’dan Avrupa’nın içlerine kadar uzanan yaklaşık 300 milyonluk Türk Dünyası, artık derlenip toparlanmaya başlamıştır” dedi. Yer altı ve yer üstü kaynakları, insan potansiyeli, eğitimli genç nüfus ve stratejik konum ile Türk Dünyası’nın artık daha fazla tanınacağına dikkat çekti.

PARLAMENTER DİPLOMASİ VE GÜÇLENME VURGUSU

Kurtulmuş, Türk Dünyası’nın kendi arasındaki iş birliğinin ve dayanışmasının önemli göstergelerinden birinin TÜRKPA olduğunu vurguladı. Kurtulmuş, “Ümit ediyorum ki önümüzdeki yıllar içerisinde çok daha güçlü, çok daha verimli çalışmaları gerçekleştireceğiz” dedi. TÜRKPA’nın bu toplantısı ile Türk Dünyası’nın kurumsal yapısının tamamlanmaya başladığını aktaran Kurtulmuş, “Bir tarafta TÜRKPA, diğer tarafta Türk Devletleri Teşkilatı… İkisi de uluslararası önemli iki teşkilat olarak Türk devletlerinin temsilcisidir” dedi.

BİRİNCİ SINIF İŞ BİRLİĞİ HEDEFİ

Kurtulmuş, önümüzdeki dönemde birlik, bağımsızlık ve ortak geleceği inşa etme kararlılığı ile yola devam edeceklerini belirtti. Her çalışmanın bir öncekinden daha kuvvetli olacağını ifade eden Kurtulmuş, Türk Dünyası’nın, tarihin ve jeopolitik imkanlarının sunduğu fırsatları en iyi şekilde değerlendireceğini, sorunların sesizleşmesi açısından adaletin, insanlığın ve barışın sesi olarak mevcudiyetini sürdüreceğini söyledi.