Türk Dünyası Güçleniyor, Türkiye İle

GÜÇLÜ BİR BİRLİK VE VİZYON

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, “Türkiye ile birlikte Türk dünyası, bölgesinde ve bu küresel gelişmelerin odağında bir güç alanı haline gelmektedir.” ifadelerini kullandı. Zorlu, partisinin Yenimahalle İlçe Başkanlığınca İLBANK Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen İlçe Danışma Meclisi Toplantısı’na katıldı. AK Parti teşkilatına teşekkür eden Zorlu, partinin “Türkiye Yüzyılı” vizyonunu öne çıkardığını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu vizyonu yeni bir ivme kazandırdığını belirten Zorlu, “Kendi ifadesiyle ‘Sadece Türkiye Yüzyılı değil, inşallah önümüzdeki yüzyılı, Türk Dünyası Yüzyılı yapmak için mücadele edeceğiz.’ diyen bir lider var. Ben de onun için buradayım.” dedi.

TÜRK DÜNYASI VE SORUMLULUKLAR

Zorlu, Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığının faaliyetlerini anlatarak, “Türk dünyası, şu anda 8 Türk devleti, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Macaristan, Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve bunların dışında başka ülkenin iç sınırlarında yaşayan Türk toplulukları var. Bizim sorumluluğumuz, 5 milyon kilometrekare topraktan 300 milyona yaklaşan nüfustan ve 2,5 trilyon dolar değerinde milli gelirden bahsediyoruz.” diye konuştu. Zorlu, son günlerde KKTC üzerinden Türkiye ve Türk dünyasına yönelik büyük bir saldırı olduğunu belirterek, bu faaliyetlerin dışardan destekle gerçekleştiğini ifade etti. “Türkiye ile birlikte Türk dünyası, bölgesinde ve bu küresel gelişmelerin odağında bir güç alanı haline gelmektedir.” diyen Zorlu, bu tehditleri kısır siyasi hesaplar için yapanlara karşı kararlı olduklarını vurguladı.

KÜRESEL MÜCADELEDE YENİ DÖNEM

Önemli bir dönemeçten geçtiklerini ifade eden Zorlu, “Dünya, küresel bir mücadelenin yeni bir evresine taşındı. Çok kutupluluk dediğimiz bir alan açıldı ve orada Türkiye hem deniz sınırları hem kara sınırlarında birer güç merkezi olma durumuna taşındı.” değerlendirmesi yaptı. Zorlu, yaklaşan seçime hazırlıklı olunması gerektiğini belirtirken, muhalefetten beklenilen, sağduyulu ve milli meselelerde çözüm üreten bir anlayış olduğunu, ancak mevcut muhalefetin sadece eleştirmekle meşgul olduğunu ifade etti.

NOVRUZ VE BİRLİK ÇAĞRISI

Zorlu, bu yıl nevruzun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın himayelerinde kutlandığını belirterek, “Cumhurbaşkanının bu anlamlı günün Türk Devletler Teşkilatı ile ortak ‘bayram günü’ olmasını teklif ettiğini” dile getirdi. Zorlu, “Bir yerde 85 milyonun bayramı olmaya muktedir bir gün ama bununla da sınırlı değil. Büyük Türk dünyasının ortak bayramı.” sözleriyle bu vizyonu vurguladı. Kanun tekliflerinin önümüzdeki günlerde TBMM’ye sunulacağını ve bu bayramın Türkiye’ye kazandırılacağını söyledi. Zorlu, birlik ve dirliği sağlamak adına düşmanlıklara izin vermemeleri gerektiğini belirtip, AK Parti’nin hedefinin 85 milyonu bir araya getirmek olduğunu ifade etti.

RAMAZAN’DA HİZMET YARIŞI

AK Parti İl Başkanı Hakan Han Özcan, ramazan ayında teşkilatın sahada güzel çalışmalar yaptığını belirtirken, “Ankara için hayırda yarışalım, Ankara’nın taşının üstüne kim taş koyarsa başımızın üstündedir.” dedi. Özcan, karşılarındaki muhalefetin başka şeylerle yarıştığını, kendilerinin ise doğruları haykıracaklarını belirtti. Cumhurbaşkanının sürekli engellerle karşılaştığını, ancak bunun gibi bahanelerle iş yapmadığını ifade eden Özcan, verilen sözlerin arkasında durmanın önemine vurgu yaptı.