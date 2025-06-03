Türk Dünyası, Kültürel Mirasını Tanıttı

TÜRK DÜNYASININ KÜLTÜREL MİRASINI TANITAN KONFERANS

Türk kültürünün zengin ve derin mirası, Almanya’nın Berlin kentinde gerçekleştirilen “Türk Dünyasının Dünya Bilimine ve Kültürüne Katkıları” adlı konferansla uluslararası alanda tanıtıldı. Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından düzenlenen etkinlik, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Türkiye’nin Berlin Büyükelçiliklerinin katkılarıyla, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Yunus Emre Enstitüsü (YEE) destekleriyle yapıldı. Etkinlikte açılış oturumu, bilimsel paneller, sanat sergileri ve geleneksel müzik performansları yer aldı. Konferans, Türk halklarının dünya kültürü ve bilimine sunduğu katkıları öne çıkarmayı ve sanat, edebiyat ve bilimdeki ortak mirası yeni bir bakış açısıyla gündeme taşımayı amaçlıyor.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, burada yaptığı konuşmada, Berlin’de sadece geçmişi anmak için değil, geçmişten geleceğe bir kültürel miras köprüsü inşa etmek için toplandıklarını ifade etti. Raev, “Bugünkü yüksek düzeyli buluşma, yalnızca bir anma değil, aynı zamanda bir hatırlatma ve yeniden anlamlandırma çabasıdır.” dedi. Tarihin sadece fetihler ve savaşlarla okunmasının eksik olacağını belirten Raev, Türk dünyasının asırlardır savaş meydanlarının dışında da önemli izler bıraktığını vurguladı. Türk coğrafyasının bireylerinin insanlık tarihine katkılarının akıl, ruh ve estetik açısından önemli olduğunu dile getiren Raev, “Kaşgarlı Mahmud’un yazdığı Divanu Lugati’t-Türk, sadece bir sözlük değildir, aynı zamanda bir kültür atlasıdır.” diyerek eserin dünya dil bilim tarihi açısından önemini de belirtti.

KÜLTÜRÜN SESİZ DİLİ VE MEDENİYETLER ARASI DİYALOG>

Raev, Ali Kuşçu, Farabi, İbn-i Sina, Yusuf Has Hacib ve Ahmet Yesevi gibi önemli isimlerin eserlerini hatırlatarak, bu kişilerin insanlığa katkılarını övdü. Kültürün aslında sessiz bir dil olduğunu ve sınır tanımadığını aktaran Raev, “Coğrafyaları, ideolojileri ve hatta dilleri bile aştığı insanın kalbine dokunuyor.” dedi. Berlin’in bu buluşma için rastgele seçilmiş bir şehir olmadığını vurgulayan Raev, Türk dünyasının kültürel birikimini evrensel bir ortamda ifade etmenin aynı zamanda bir medeniyetler diyaloğu oluşturduğuna dikkat çekti.

TÜRK DÜNYASI İÇİN ÖNEMLİ BİR BULUŞMA

Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan, konuşmasında TÜRKSOY’un Türk dünyasının UNESCO’su olarak anıldığını belirterek, bu kültürel birlikteliğin önemine değindi. Turan, Türk dünyasının bilim insanlarının ve kültürel figürlerinin insanlığa katkılarını sıralayarak, “Yunus Emre, sevgi ve hümanizmin şiirsel sesiyle Türk edebiyatının temel taşı olmaya devam etmektedir.” şeklinde konuştu. Almanya ve diğer ülkelerle ilişkileri güçlendirmeye devam edeceklerini dile getiren Turan, işbirliği ve dayanışma yoluyla medeniyetler arası köprüler kurmayı hedeflediklerini ifade etti.

ETKİNLİĞE YERLİ VE YABANCI TEMSİLCİLER KATILDI

Almanya’da Türk dünyasını bu ölçekte bir araya getiren etkinliğe, yabancı diplomatik, kültürel temsilciler, medya mensupları ve akademisyenler de katıldı. Etkinlik, Türk dünyasıyla ilgili önemli bir kültürel diyalog ortamı oluşturdu ve katılımcılar arasında bilgi alışverişine zemin hazırladı. Türk kültürünün ve bilimsel birikiminin daha geniş kitlelere ulaşması adına atılan bu adım, Türk dünyasının birlik ve dayanışma içinde geleceğe yönelmesini destekliyor.