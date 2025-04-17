Türk Dünyası Ofisi Açıldı

ERÜ’DE TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI MERKEZİ TÜRKSOY OFİSİ AÇILDI

Erciyes Üniversitesi’nde (ERÜ) Türk Dünyası Araştırmaları Merkezi kapsamındaki TÜRKSOY Ofisi faaliyete geçti. Açılış etkinliği, Araştırma Dekanlığı binası içerisinde gerçekleştirildi. Açılışta söz alan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, ofisin Türk dünyası ülkeleriyle olan ilişkilerin geliştirilmesi açısından büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti.

ÖZSOY: OFİS BİR İRTİBAT OFİSİNDEN DAHA FAZLASI

TÜRKSOY Genel Sekreter Özel Temsilcisi Melik Özsoy da yaptığı konuşmada, ofisin sıradan bir irtibat ofisi olmadığını vurguladı. Özsoy, kendilerini burada evlerinde hissettiklerini iletti. Konuşmalar sona erdikten sonra, ofisin açılış kurdelesi kesildi.