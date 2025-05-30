Türk Dünyası Şairleri Festivali Yapıldı

GENÇ ŞAİRLER FESTİVALİ DÜZENLENDİ

Kırgızistan’ın Oş kentinde, Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Macaristan ve Kırgızistan’dan genç şairleri bir araya getiren bir festival gerçekleştirildi. Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) öncülüğünde yapılan bu etkinlik, Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanlığı ile Oş Bölge Valiliği, Oş Belediye Başkanlığı ve diğer kültürel kuruluşlar tarafından desteklendi. Festivalin amacı, genç şairlerin yaratıcılığını teşvik etmenin yanı sıra Türk dünyasının kültürel etkileşimini artırmak ve edebi birikimlerin paylaşımını güçlendirmek oldu. Festival, Oş Devlet Üniversitesi’nde “Yeşil Dünya” temasıyla üç gün boyunca sürdü ve Kırgız şair Jolon Mamıtov’un 85. doğum yıl dönümüne ithaf edildi.

ŞAİRLERİN GEÇİT TÖRENİ VE KÜLTÜREL ETKİLEŞİM

Etkinlikte, katılımcı genç şairlerin geçit töreni gerçekleşti. Şiirlerin seslendirildiği, katılan ülkelerin kültürlerinin ve mutfaklarının tanıtıldığı bir program düzenlendi. TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Rayev, yapılan bu festivalin, tarihi Oş şehrinde düzenlenmesinin halkların manevi birlikteliğine adandığını belirtti. Oş Valisi Elçibek Cantayev, festivalin Türk dünyasının genç şairlerini bir araya getirerek kültürel işbirliğinin gelişmesine yardımcı olduğunu ifade etti. Oş Belediye Başkanı Cenişbek Toktorbayev ise Türk dünyasındaki halkların kardeşliğine ve ortak dillere sahip olduğunu vurguladı.

ÖDÜLLER VE TEŞEKKÜR

Türkiye’den katılan Yunus Karadağ ve Sevgi Demirci’nin de yer aldığı festivalin sonunda törene katılan genç şairlere ödüller ve diplomalar verildi. Ayrıca, TÜRKSOY Genel Sekreteri Rayev, festivale katkıda bulunan ilgili kurum yetkililerine, teşkilatın en yüksek onur nişanı olan TÜRKSOY Onur Madalyası’nı takdim etti. Bu ödüller, genç şairlerin ve destekçi kurumların festivaldeki katkılarının bir sembolü olarak değerlendirildi.