Türk Eğitim Derneği, Eğitimde Gelecek Vurgusu Yaptı

YENİ EĞİTİM YILININ ÖNEMİ

Yeni eğitim öğretim yılına girerken, Türkiye’nin geleceğine yön verecek adımların tartışılması gerektiğini vurgulayan Türk Eğitim Derneği (TED), 2025-2026 dönemi öncesinde bir basın toplantısı düzenledi. TED İstanbul Temsilciliği’nde gerçekleşen toplantıda, mevcut eğitim durumu ve çözüm önerileri kamuoyuyla paylaşıldı.

EĞİTİM, GELECEĞİN ANAHTARI

Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, “Eğitim şüphesiz ki geleceğin anahtarıdır. Eğitim, bir milletin karakterini, ufkunu ve değerlerini inşa eden en güçlü araçtır. Diplomalar değil, nitelikli insan kaynağı devletleri ayakta tutuyor” şeklinde konuştu. Pehlivanoğlu, “Her şehre bir üniversite açmak çok önemli. Ama o üniversitelerden mezun olan gençlere, umut, üretkenlik ve rekabet gücü kazandırmak işte asıl mesele budur” dedi. Türkiye’nin en büyük savunma hattının yetişmiş insan gücü olduğunu belirten Pehlivanoğlu, eğitimle geleceğe duyulan inancın somut hale geldiğini ifade etti.

Pehlivanoğlu, Türkiye’de gençlik fotoğrafını Eurostat 2024 verileriyle değerlendirdi. “Avrupa’daki tüm ülkelerde üniversite mezununun işsizlik oranı, genel nüfus işsizlik oranına göre düşük. Tek istisna 2011’den beri Türkiye” diyen Pehlivanoğlu, üniversite mezunu olmanın işsizlikle eş anlamlı hale geldiğini vurguladı. OECD verilerine göre, 18-24 yaş aralığında gençlerin yüzde 31.1’inin ne eğitimde ne istihdamda olduğunu belirten Pehlivanoğlu, bu oranın kadınlarda yüzde 41.4 olduğunu kaydetti. “Bu tablo gençlerimiz için bir fırsat penceresine değil, hızla büyüyen bir umut boşluğuna işaret ediyor” diyerek, diplomaların değerinin düştüğünü ifade etti.

ÜNİVERSİTE GİRİŞ SİSTEMİNE YENİ ÇÖZÜMLER

Pehlivanoğlu, bu yıl bir yükseköğretim programına yerleşen öğrencilerin yüzde 70’inin sınava tekrar girenlerden oluştuğunu belirterek, “Bir ülke, üniversite mezun sayısını arttırmak isteyebilir bu çok doğal. Ama ülkenin motor gücü olan 4 yıllık lisans programlarının niteliğini ayakta tutmak gerekir” dedi. Apardıkları hesaplamalara göre yıllık 3 milyar liralık devlet bütçesi israfına sebep olunduğunu belirtti ve “Yılda yaklaşık 6 milyar liralık ciddi bir ekonomi israfına yol açıyoruz” şeklinde konuştu.

DİPLOMANIN 11’İNCİ SINIFTA VERİLMESİ

Pehlivanoğlu, üniversite kapısındaki yığılmayı azaltmak için 11’inci sınıfta lise diploması verilmesini önerdi. Öğrencilerin, açık öğretime veya meslek yüksekokuluna gidenlerin sınavsız üniversiteye girmesi gerektiğini belirtti. “12’nci sınıf, Türkiye Cumhuriyeti’nde üniversite sınavına hazırlanma yılı olmalıdır” diyerek, devletin kaynaklarının gereksiz harcamalardan kaçınmasını önerdi.

YAPAY ZEKA EĞİTİMİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Yapay zeka konusunda görüşlerini paylaşan Pehlivanoğlu, “Yapay zeka eğitimi yalnızca bir bilim yatırımı değil, egemenlik meselesidir. Türkiye bu alanda geri kalamaz” ifadelerini kullandı. Nitelikli akademisyen açığının hızla giderilmesi gerektiğini vurgulayarak, mevcut lisans programlarının içerisine yapay zekanın entegre edilmesi gerektiğini savundu. “Eğitim, kalkınmanın motor gücüdür” diyen Pehlivanoğlu, 21’inci yüzyılda eğitimden uzak kalanların başarı şansı olmadığını belirtti.

EĞİTİMİN TEMEL İHTİYAÇLARI

Pehlivanoğlu, “Türkiye’de eğitimle ilgili temel meselemiz fırsat eşitliği ve öğretmen niteliğidir” diyerek, eğitimde bu meseleler yerine ideolojik bölünmelerin tartışıldığını ifade etti. Son olarak, Türk Eğitim Derneği’nin çağrısını yineleyerek, “Eğitim yalnızca bugünün sorunlarını yönetmek değildir. Eğitim ülkenin geleceğini tasarlamaktır” şeklinde konuştu. Eğitim uygulamalarının ortak akıl ile belirlenmesi gerektiğini vurguladı ve eğitimdeki sorunların çözümü için bir yol haritasının oluşturulması gerekliliğini dile getirdi.