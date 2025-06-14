Türk Eğitim Kurumları İçin Eko-Ödül

TÜRÇEV’E GÖRE ÇEVRE BİLİNCİ ARTILIYOR

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV), okul öncesi eğitim kurumları ile ilkokul ve ortaokullarda çevre bilincini, çevre yönetimini ve sürdürülebilir kalkınma eğitimini artırmayı hedefleyen Uluslararası Eko-Okullar Programı çerçevesinde Yeşil Bayrak Ulusal Ödül Töreni düzenledi. Tören, Gençlik Parkı Necip Fazıl Salonu’nda gerçekleştirildi. Törende, TÜRÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Ateş, Ankara İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Bayram Güleç ve Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ayça Yusufoğlu Köroğlu hazır bulundu. Ayrıca, ilkokul öğrencilerinden oluşan Eko-Tim Korosu da müzik gösterisi sundu.

Törende konuşan TÜRÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Ateş, programa katılan okul sayısının sürekli arttığını belirtti. Bu artışın, yeni nesillerin çevreye duyarlılığını artıracağı ve geliştireceğine yönelik inançlarını güçlendirdiğini ifade etti. Eğitimin en önemli yükünün öğretmenlere düştüğünü dile getiren Ateş, “Öğretmenlerimiz yetiştirdikleri öğrencilerle, onların tüm yurda, hatta dünyaya yayılmasıyla birlikte, çevrenin ileriye yönelik olarak daha iyi, yaşanır hale getirilmesi doğrultusunda bize güven veriyor.” dedi.

Konuşmanın ardından Türkiye genelinde 1237 okulda yürütülen Uluslararası Eko-Okullar Programı kapsamındaki, 2 yıl boyunca çevre konusundaki çalışmaları ile uluslararası standartlarda kalitede başarı gösteren 492 Eko-Okul’a Yeşil Bayrak ödülü verildi. Bu ödül, söz konusu okulların çevre eğitimi konusundaki başarılarını taçlandırdı.