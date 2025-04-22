Türk Eğitim-Sen Başkanı Geylan, 23 Nisan’ı kutladı

GELECEĞİMİZİN TEMELİ ULUSAL EGEMENLİK

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na yönelik yaptığı açıklamada, “Milletin kendi geleceğini tayin etme gücünün, istikbal mücadelesinin, bağımsızlığa adanmışlığın simgesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 105. yıl dönümünü büyük bir kıvançla kutluyoruz” dedi. Geylan, 23 Nisan dolayısıyla düzenlediği basın toplantısında, İstanbul’un işgali ve Osmanlı Mebusan Meclisi’nin dağılmasıyla sürdürülen bağımsızlık mücadelesini vurguladı. “Bu nedenle öncelikle Temsil Heyeti tek yetkili makam haline getirildi ve Ankara’da olağanüstü yetkilere sahip bir meclis kurulması kararlaştırıldı. Temsil Heyeti adına Mustafa Kemal Paşa 23 Nisan 1920’de Hacı Bayram-ı Veli Camii’nde kılınan cuma namazını müteakip dualarla Büyük Millet Meclisi’ni açtı. Büyük Millet Meclisi’nin açılmasıyla da Türk devletinin milli hakimiyete dayalı olacağı kararı ilan edildi” şeklinde konuştu.

TÜRK YÜZYILI VE MİLLİ DEĞERLERİMİZ

Geylan, tarihten alınan güç ile Türk Yüzyılı’nı inşa etmenin Türkiye’nin pratikte daha güçlü olmasını sağlayacağını belirtti. “Bu yolda, bağımsızlık ve millet egemenliğinin biricik öznesi olan 23 Nisan’dan aldığımız kudret en sağlam dayanağımızdır. Bu idealler doğrultusunda birinci vazifesi Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti’ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmek olan, ‘Ne Mutlu Türküm Diyene’ derken göğsü kabaran, Büyük Atatürk’ün açtığı yolda, gösterdiği hedeflere hiç durmadan yürüyen, şartlar ne olursa olsun kalbi tam bağımsızlık için atan yüce milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

Geylan, Türk milli mücadelesinin lideri ve TBMM’nin ilk başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah ve dava arkadaşlarını anarak, “Atatürk’ün öğretileri, azim ve kararlılığı, vizyonu, ilke ve inkılapları günümüzde de bize yol göstermekte, sahip olduğumuz değerlerin temeli olmaktadır. Bu kutlu mirasa sahip olmanın şuuruyla Türk devletinin ilelebet payidar kalmasını temenni ediyorum” dedi.