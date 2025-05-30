Türk Eğitim Vakfı Etkinlik Düzenledi

TÜRKİYE MAARİF VAKFI’NDAN ULUSLARARASI KÜLTÜR GÜNÜ ETKİNLİĞİ

Türkiye Maarif Vakfı, Tunus’ta çeşitli ülkelerden öğrencilerin yer aldığı “Uluslararası Kültür Günü” etkinliği düzenliyor. Etkinlik, Tunus’un başkenti Tunus’taki Uluslararası Maarif Okulları Lise Kampüsü’nde gerçekleşiyor ve Türkiye’nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, misyon temsilcileri, Türk kurumlarının çalışanları, Tunuslu yetkililer, öğrenciler ve velilerin katılımıyla gerçekleştiriliyor.

BÜYÜKELÇİ DEMİRCAN’DAN AÇIKLAMA

Büyükelçi Demircan, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, “TMV dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Tunus’ta da Türkiyemizi ve eğitim sistemini ciddi bir şekilde temsil ediyor. Tunus’taki okullarımızda farklı milletlerden 200’ü aşkın öğrencimiz var. Okulumuzun en etkili faaliyetlerinden biri şüphesiz kültür faaliyetleri. Kültür faaliyetleri aslında iki ülkeyi ve kültürünü birbirine yakınlaştırıyor. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.” ifadelerini kullanıyor.

Uluslararası Maarif Okulları Okul Müdürü Mustafa Yavuztürk de, bu yıl geleneksel Kültür Günü etkinliğinin 7’ncisini düzenlediklerini belirtiyor. Etkinlikte, Filistin’e destek mesajı veriliyor ve öğrenciler, kendi ülkelerinin geleneksel oyunlarını, hediyelik eşyalarını ve yemeklerini misafirlerin beğenisine sunuyor. 2017’den bu yana Tunus’ta faaliyet gösteren TMV, Tunus Uluslararası Maarif Okullarında ilkokul, ortaokul ve lise seviyesinde eğitim veriyor.