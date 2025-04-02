Türk Ekibi GEA, Myanmar’da İki Kişiyi Kurtardı

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Türk arama kurtarma ekibi GEA, Myanmar’ın başkenti Naypyidaw’da yıkılan bir otelin enkazında yürüttüğü çalışmalar sonucunda, depremin beşinci gününde 24 saat içinde 2 kişiyi daha sağ olarak kurtardı. Ekibin çabaları, 7.7 ve 6.4 büyüklüğündeki depremlerin ardından hızla sürüyor.

YENİ KURTARMA BAŞARISI

Naypyidaw’daki Aye Chan Thar Oteli’nin enkazında 26 yaşındaki bir otel çalışanının kurtarılmasının ardından, 24 saat içinde bir kişi daha enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Böylece, Türk ekibi, depremin beşinci günü iki kişiyi kurtarma başarısını gösterdi.

DEPREMİN SONUÇLARI

28 Mart’ta gerçekleşen depremler sonucu Myanmar’da şu ana kadar 2 bin 886 kişi hayatını kaybetti. Bunun yanı sıra 4 bin 639 kişinin yaralandığı ve en az 373 kişiden ise hala haber alınamadığı bildirildi. Gea ekibinin çabaları, bu zor koşullarda büyük bir önem taşıyor.