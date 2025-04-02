Haberler

Türk Ekibi GEA, Myanmar’da İki Kişiyi Kurtardı

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Türk arama kurtarma ekibi GEA, Myanmar’ın başkenti Naypyidaw’da yıkılan bir otelin enkazında yürüttüğü çalışmalar sonucunda, depremin beşinci gününde 24 saat içinde 2 kişiyi daha sağ olarak kurtardı. Ekibin çabaları, 7.7 ve 6.4 büyüklüğündeki depremlerin ardından hızla sürüyor.

YENİ KURTARMA BAŞARISI

Naypyidaw’daki Aye Chan Thar Oteli’nin enkazında 26 yaşındaki bir otel çalışanının kurtarılmasının ardından, 24 saat içinde bir kişi daha enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Böylece, Türk ekibi, depremin beşinci günü iki kişiyi kurtarma başarısını gösterdi.

DEPREMİN SONUÇLARI

28 Mart’ta gerçekleşen depremler sonucu Myanmar’da şu ana kadar 2 bin 886 kişi hayatını kaybetti. Bunun yanı sıra 4 bin 639 kişinin yaralandığı ve en az 373 kişiden ise hala haber alınamadığı bildirildi. Gea ekibinin çabaları, bu zor koşullarda büyük bir önem taşıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Okan Buruk’tan Fenerbahçe Derbisi Yorumu

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalindeki Fenerbahçe derbisi öncesi hakemin rolüne dikkat çekerek sakatlıkları önleyecek kararların önemini vurguladı.
Haberler

Karabük’te Sağanak Yolları Gölete Çevirdi

Karabük'te yoğun yağmur, yolları suyla doldurdu ve bazı iş yerlerini etkiledi. Safranbolu ilçesinde yaşam zorlaştı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.