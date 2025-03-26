Türk Ekonomisinde Faiz ve Piyasa Analizi

Kocaeli Üniversitesi’nden önemli değerlendirme

Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ferhat Pehlivanoğlu, Türkiye ekonomisinin güncel durumu hakkında yapmış olduğu açıklamalar ile dikkat çekti. Faiz politikalarından borsa hareketlerine, altın ve gümüş piyasalarına kadar pek çok konuda önemli bilgiler veren Pehlivanoğlu, yatırımcıların dikkat etmeleri gereken kritik noktalar hakkında da uyarılarda bulundu. Özellikle Merkez Bankası’nın faiz hareketlerine dair yorumları öne çıktı.

Merkez Bankası’nın hamleleri ve altın piyasası

Pehlivanoğlu, Türkiye’deki faiz politikalarını değerlendirirken “Merkez Bankası, bankalar arası faiz oranlarını yükselterek piyasalara müdahale etti. Ancak bu, resmi faiz artışının hemen gerçekleşeceği anlamına gelmez” dedi. Altın piyasası hakkında ise “Altın uzun vadede yatırım aracı olmaya devam ediyor. Jeopolitik riskler çözülmeden altında düşük fiyat görmek mümkün değil. Merkez bankalarının altın alımı fiyatlar üzerinde etkili oluyor” ifadelerini kullandı. Kısa vadede altının 3 bin 500 dolar seviyesinde destek bulabileceğini ve 3 bin 800 doların direnç seviyesi olabileceğini belirtti.

Gümüş ve Borsa İstanbul değerlendirmeleri

Gümüş piyasasıyla ilgili konuşan Pehlivanoğlu, “Gümüş sadece bir yatırım aracı değil, aynı zamanda sanayide de yoğun olarak kullanılıyor. Altına göre daha hareketli ve görece düşük fiyatlı bir yatırım aracıdır” diye ifade etti. Gümüşü “altının sessiz kardeşi” olarak tanımlayan Pehlivanoğlu, yatırımcıların gümüşü de dikkate alması gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Borsa İstanbul’daki dalgalanmalara da değinen Pehlivanoğlu, “BIST 100 endeksinin 9 bin puanın altına gerilemesi yatırımcıları tedirgin etti. Türk lirasında sadece değer kaybı değil, güven eksikliği de Borsa İstanbul’un yatay seyretmesine neden oluyor” şeklinde konuştu.

Geleceğe dair olumlu beklentiler

Türkiye’de faiz politikalarının seyrine ilişkin düşüncelerini de paylaşan Pehlivanoğlu, “Yılın ikinci yarısından itibaren daha net hissedebileceğimiz bir faiz düşüşü olacaktır” diyerek önümüzdeki dönemlerde piyasalarda daha belirgin değişimler olabileceğini vurguladı.