Türk Eximbank, SACE ve CDP ile Anlaşmalar Yaptı

TÜRK EXIMBANK’IN STRATEJİK ANLAŞMALARI

Türk Eximbank, İtalya’da Sigorta ve İhracat Kredi Kuruluşu (SACE) ile Cassa depositi e prestiti (CDP) arasında yeni anlaşmalar gerçekleştirdi. Bankanın yaptığı açıklamaya göre, Türk Eximbank, ihracata katkısını artırmak için diğer ihracat kredi kuruluşlarının yanı sıra bölgesel ve çok uluslu finans kurumlarıyla benzer stratejik ortaklıklar kurmaya yönelik müzakerelere devam ediyor. Banka, Türkiye-İtalya İş Forumu’na katılmak üzere İtalya’nın başkenti Roma’ya gitti.

REASÜRANS ANLAŞMASI UYGULAMASI

Bu forumda, Türk Eximbank, İtalya’nın resmi ihracat destek kuruluşu SACE ile kapsamlı bir reasürans anlaşması imzaladı. Ayrıca, ülkenin uluslararası kalkınmada işbirliği yapmaya yönelik finans kuruluşu CDP ile de bir mutabakat zaptı yapıldı. SACE ile imzalanan reasürans anlaşması sayesinde, iki ülke firmalarının ortaklaşa üstleneceği proje ve işlemlere reasürans yapısı altında destek sağlanması öngörülüyor. Anlaşma çerçevesinde bir taraf tüm projeye sigorta sunarken, diğer taraf ise kendi ülkesinden gidecek mal ve hizmetler için reasürans sağlamayı hedefliyor.

KREDİ TAHSİSİ SÜRECİNİN HIZLANDIRILMASI

Anlaşmada belirlenen mekanizmanın, tek dokümantasyon ve ortak finansal koşullar kullanarak daha hızlı ve etkin bir kredi tahsis süreci sağlaması bekleniyor. CDP ile yapılan mutabakat zaptıyla ise, her iki kuruluşun misyonları doğrultusunda fonlama alanında işbirlikleri gerçekleştirilecek ve oluşacak yeni kaynakların özel sektöre tanıtımına yönelik etkinlikler düzenlenmesi amaçlanıyor. Her iki anlaşmanın, Türk ve İtalyan ekonomik ilişkilerine ve ihracat ile ticaret hacmine olumlu katkılar sağlaması bekleniyor.