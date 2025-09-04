Türk Eximbank, Saudi Exim Bank ile Anlaşma Yaptı

YENİ FİNANSMAN ANLAŞMASI

Türk Eximbank, ihracatçıların yeni finansman imkanlarına erişimini kolaylaştırmak için Suudi Arabistan’ın ihracat destek kuruluşu olan Saudi Exim Bank ile bir finansman sözleşmesi imzaladı. Bu önemli adım, Türkiye’nin resmi ihracat destek kuruluşu olan Türk Eximbank tarafından gerçekleştirildi ve ihracatçılara sunulan yeni finansman olanaklarının önemini ortaya koyuyor.

FINANSMAN DETAYLARI

İmza altına alınan finansman anlaşması, ihracatçı firmaların Suudi Arabistan menşeli petrol dışı ürünler için hammadde ihtiyaçlarını uygun koşullarda karşılamayı hedefliyor. Yapılan açıklamada belirtildiği üzere, bu anlaşma kapsamında ihracatçılara 2 yıla kadar vade ve rekabetçi fiyatlarla finansman desteği sağlanacak. Anlaşmanın stratejik bir öneme sahip olduğu, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ticaret hacminin artmasına, Türk firmalarının dış ticaret faaliyetlerinde rekabet gücünün yükselmesine ve ihracatçıların finansmana erişiminin kolaylaşmasına katkı vereceği vurgulanıyor.

SEKTÖREL KATKI

İhracatçılar, bu anlaşma sayesinde üretim süreçlerinde ihtiyaç duydukları hammadde ve yarı mamul tedariklerini uygun maliyetlerle finanse ederek gerçekleştirebilecek. Finansman olanaklarının özellikle sanayi, tekstil, makine, kimya ve gıda gibi ihracata odaklı sektörlerde faaliyet gösteren orta ve büyük ölçekli firmalar için değerli bir katkı sağlaması bekleniyor.