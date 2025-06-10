Türk Firmalar, INDO Defence 2025’te Yer Alacak

TÜRK SAVUNMA SANAYİSİ ENDONEZYA’DA GÖRÜCÜYE ÇIKACAK

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) öncülüğündeki Türk savunma sanayisi firmaları, 11-14 Haziran tarihleri arasında Endonezya’nın Cakarta şehrinde düzenlenecek olan INDO Defence 2025 fuarına katılacak. SSB tarafından yapılan açıklamada, “küresel barış ve istikrar için savunma ortaklıkları” temasıyla düzenlenecek bu etkinliğin, Güneydoğu Asya’nın en büyük savunma sanayisi fuarlarından biri olduğu vurgulandı. Dört gün sürecek olan fuara, dünyanın dört bir yanından resmi delegasyonlar ile savunma sanayisi üreticilerinin katılması bekleniyor.

TÜRKİYE EN YÜKSEK KATILIMI SAĞLAYACAK

En fazla firma ile katılacak ülke olan Türkiye, INDO Defence 2025’te SSB liderliğinde, Savunma ve Havacılık Sanayii İhracatçıları Birliği (SSI) desteğiyle, toplamda 29 Türk savunma sanayisi firması ile yer alacak. Bu katılım, 32 ülkenin milli pavyon ile katıldığı etkinlikte Türkiye’nin en yüksek katılıma sahip olmasını sağlıyor. Fuara Türkiye’den katılacak firmalar arasında 3E Elektro Optik Sistemler, ABRAMAK, Aeromac, Anova, Armelsan, ASELSAN, Assan, Baykar, Efor Global, ELSİS, Garanti Giyim, HAVELSAN, Karmetal, Kayacı Savunma, Koluman, MKE, Nurol Makina, Repkon, ROKETSAN, Sarsılmaz, SDT, Sensorsan, STM, TAIS, Timsan, Transvaro, TURMAKS, TUSAŞ ve YONTECH (Yonca Teknik) yer alıyor.

FUARDA 60 ÜLKEDEN ŞİRKETLER YER ALACAK

Fuara, 60 ülkeden 1157 şirketin katılması ve toplamda 70 bin metrekare alanda ürün ve sistemlerini sergilemesi bekleniyor. Etkinliğe, 40 bini aşkın profesyonel ziyaretçinin de katılması öngörülüyor. Türk savunma sanayisi firmaları, fuar süresince çeşitli insansız kara ve hava araçları, zırhlı araç platformları, silah sistemleri, deniz sistemleri, elektronik sistemler, mühimmat, simülatörler ve lojistik destek ürünlerini katılımcıların beğenisine sunacak. Ayrıca, ileri teknolojik kabiliyetler hakkında bilgi verilecek ve işbirliği fırsatları değerlendirilecek.