Türk Firması, 80 Ülkeye İhracat Yapıyor

FİRMANIN İHRACAT BAŞARISI

Türk bir firma, yıllar boyunca ithalata bağımlı kalmış medikal ürünleriyle 80 ülke pazarına giriş yaptı. 2008 yılında Ankara’da kurulan bu firma, omurga ve beyin implantları gibi ortopedi alanında plak ve vida üretimi gerçekleştiriyor. Doratek Medikal Ortağı Selin Ariç, AA muhabirine verdiği bilgiye göre, firmayı 2020 yılında devraldıklarını kaydederek, “2020’ye kadar 5-6 ülkeye ihracat yapılırken, biz yaptığımız yatırımlarla 2021’de 45, bu yıl itibarıyla 80 ülkeye ihracat yapar hale geldik. İlk aşamada 1000 kalem ürün varken, portföyümüzü genişleterek 10 bin kalem ürüne ulaştık.” şeklinde konuştu.

AR-GE YATIRIMLARI VE HEDEFLER

Spor cerrahisi ve ayak deformitesi ürünlerinin tasarımına dair AR-GE yatırımlarına dikkat çeken Ariç, “Burayı devraldığımız dönemde Türkiye’de üretilmeyen, ithalata bağımlı olduğumuz sağlık ürünlerinde millileştirme çalışmalarını gerçekleştirdik. Hedefimiz, ‘Türk Malı’ algısını dünyada tercih noktası haline getirmek. Bunun için hem yurt içinde hem dışında ciddi uğraşlar veriyoruz.” dedi. Ariç, gelinen noktada global markalarla rekabet halinde olduklarını vurguladı.

DENETİM SÜREÇLERİ VE ÖDÜLLER

Medikal sektörde Avrupa Komisyonu’nun katı düzenlemeleri doğrultusunda gereken denetimlerden geçtiklerini belirten Ariç, “CE” belgesini koruduklarını ve yeni yatırımlar yaparak ürün portföylerini genişletmeye çalıştıklarını ifade etti. Ariç, “Böyle bir dönemde Medicaltech Europe tarafından 2025 yılında ‘Avrupa’nın En İyi Ortopedi Üreticisi’ ödülünü aldık, Türkiye’den bu ödülü alabilen ilk firmayız.” dedi. Ayrıca, kendi tasarladığı ürünlerle globalde ismini duyurmuş Avrupa ve ABD menşeli iki büyük firmaya özel üretim yaptıklarını belirtti.

YENİ ÜRÜNLER VE ÜRETİM TESİSİ

Ariç, ortopedi ve omurga cerrahisinde kullanılmak üzere iki patentli ürünleri bulunduğunu ve bu ürünlerin vücutla uyumlu olduğunu, 35-40 yıl vücut içerisinde kalabildiğini kaydetti. Yıl sonu hedeflerine değinen Ariç, “Şu anda yeni bir üretim tesisinin inşaatına başladık. Yıl sonunda bitirip, tüm üretim hattımızı yeni yerimize taşıyıp, daha teknolojik, üretim kapasitemizin yaklaşık 5 katı büyüklüğünde bir üretim alanına geçmeyi hedefliyoruz.” ifadesinde bulundu. Ayrıca, iki şirketi bünyelerine alarak grup şirket modülüne geçeceklerini aktardı.

HASTA GÜVENİ VE SPORCULARDAN ELDE EDİLEN BAŞARILAR

Ariç, Türkiye’deki hastaların yerli ürünlere güvenmesini sağlama hedeflerini vurgulayarak, “Gurur duyduğumuz önemli noktalardan biri, dünya şampiyonu sporcularımızın ve futbolcuların ameliyatlarında bizim ürünlerimizin tercih edilmiş olması. Hocalarımızın kullandığı teknikler ve bizim ürünlerimizin etkisiyle daha hızlı iyileşme gördük.” dedi. Son olarak, yerli ürünlere güvenmelerinin önemini vurgulayarak, “Ben, vatandaşlarımıza ve Türk hekimlerine, yerli ürünlere güvenmelerini öneriyorum.” şeklinde konuştu.