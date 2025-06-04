Türk Futbol Federasyonu Kırmızı Kart Değişikliği Yaptı

KIRMIZI KART CEZALARINDA YENİ UYGULAMA

Türkiye Futbol Federasyonu, kırmızı kart cezalarının uygulanmasında önemli bir değişiklik gerçekleştirdi. Artık futbolcular, aldıkları kırmızı kartların cezalarını takip eden resmi müsabakalarda çekecek. Bu yeni düzenleme ile futbolcular, cezalarını ihlalin gerçekleştiği ligde değil, daha sonraki resmi maçlarda yerine getirecek.

SÖZLEŞMELERDE YENİ DÜZENLEMELER

TFF, ayrıca futbolcu sözleşmeleri hakkında da bazı yenilikler getirdi. Bu çerçevede kulüpler, futbolcularıyla yaptıkları sözleşmelerde imza parası, imaj hakları ve diğer tüm kazanç ile harcamaları federasyona bildirmek zorunda. İbraz edilmeyen kazanç ve harcamaların tespit edilmesi durumunda ise kulüplere ceza uygulanacak.