Türk Futbolcular Küresel Ödüller İçin Aday

FUTBOLCULARIMIZ GLOBE SOCCER AWARDS’DA ADAY

Türkiye A Milli Takımı’nın futbolcuları Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler ve Kenan Yıldız, dünya çapında tanınan 2024 Küresel Futbol Ödülleri’nde (Globe Soccer Awards) aday gösterildi. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, oyuncuların farklı kategorilerde ödül için yarışacağı ifade edildi.

HAKAN ÇALHANOĞLU İKİ KATEGORİDE YARIŞIYOR

İtalya’nın tanınmış takımından Inter’de mücadele eden Hakan Çalhanoğlu, iki önemli ödül kategorisinde adaylık elde etti: “En İyi Erkek Oyuncu” ve “En İyi Orta Saha Oyuncusu.” Çalhanoğlu, Inter formasıyla sergilediği etkileyici performans sayesinde bu adaylıkları kazandı.

ARDA GÜLER VE KENAN YILDIZ YÜKSELEN YILDIZ KATEGORİSİNDE

Futbolseverlerin merakla takip ettiği genç yeteneklerimiz Arda Güler ve Kenan Yıldız, Globe Soccer Awards’da “Yükselen Oyuncu” kategorisinde varlık gösteriyor. Real Madrid forması giyen Arda Güler, “2024’ün Yükselen Oyuncusu” ödülüne aday olurken, Juventus’un genç futbolcusu Kenan Yıldız da bu aşamada kendisine eşlik ediyor.

TÖREN DUBAİ’DE DÜZENLENECEK

Globe Soccer Awards’un ödül töreni, 27 Aralık Cuma günü Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai şehrinde gerçekleştirilecek. Törende futbol dünyasının önemli isimleri yer alacak ve ödüller kazananlarına takdim edilecek.

OY VERME SÜRECİ SONA ERİYOR

Futbol tutkunları, milli oyuncularımıza destek vermek amacıyla oy kullanma olanağına sahip. Globe Soccer Awards’un resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilen oylama süreci 14 Aralık’ta sona erecek.