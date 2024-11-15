Türk Futbolcular Küresel Ödüllerde Aday

FUTBOLCULARIMIZ GLOBE SOCCER AWARDS’DA ADAY

Türkiye A Milli Takımı’nın oyuncuları Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler ve Kenan Yıldız, futbol dünyasının en prestijli organizasyonlarından biri olan 2024 Küresel Futbol Ödülleri’nde (Globe Soccer Awards) adaylık elde etti. Türkiye Futbol Federasyonu’ndan gelen bilgilere göre, bu oyuncular farklı kategorilerde ödüller için yarışacak.

HAKAN ÇALHANOĞLU’NUN İKİ KATEGORİDE ADAYLIĞI

İtalya’nın tanınmış kulüplerinden Inter’de forma giyen Hakan Çalhanoğlu, iki önemli kategoride ödül için yarışma fırsatı buldu. Çalhanoğlu’nun adaylıkları şu şekilde belirtildi:

– En İyi Erkek Oyuncu

– En İyi Orta Saha Oyuncusu

Hakan Çalhanoğlu, özellikle Inter takımındaki etkileyici performansı sayesinde bu adaylıkları elde etti.

GENÇ YETENEKLER YÜKSELEN YILDIZ KATEGORİSİNDE

Genç yeteneklerimiz Arda Güler ve Kenan Yıldız, Globe Soccer Awards’da dikkat çekiyor. Arda Güler, Real Madrid formasıyla “2024’ün Yükselen Oyuncusu” kategorisinde aday. Kenan Yıldız ise, Juventus’un genç futbolcusu olarak aynı kategoride Arda Güler ile birlikte yarışacak.

TÖREN TARİHİ VE MEKÂNI

Globe Soccer Awards’un ödül töreni, 27 Aralık Cuma günü Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kentinde yapılacak. Tören, dünya futbolunun önde gelen isimlerinin katılımıyla gerçekleştirilecek ve ödüller sahiplerine verilecek.

OY VERME SÜRECİ HIZLA DEVAM EDİYOR

Futbolseverler, milli futbolcularımıza destek olmak için oy kullanma fırsatına sahip. Globe Soccer Awards’un resmi internet sitesi üzerinden yapılan oylama süreci, 14 Aralık’ta sona erecek.