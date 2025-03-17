Türk Futbolcuların Milli Tercihi Tartışılıyor

ALMANYA’DA TÜRK FUTBOLCUSU PREFERANSLARI TARTIŞILIYOR

Son zamanlarda Almanya’da yetişen Türk futbolcuların milli takım tercihleri yeni bir tartışmaya neden oldu. Mesut Özil ile Borussia Dortmund’un Türk milli takım oyuncusu Salih Özcan’ın fotoğrafıyla yapılan haberde, Türk kökenli profesyonel futbolcuların milli takım seçimleri ele alındı. Özellikle Mesut Özil’in 100’e yakın maçta Almanya forması giyip efsaneleşmesi dikkat çekti. “Türk kökenli oyunculardaki eğilim zamanla biraz değişti.” denildi.

TÜRKİYE’NİN İKNA ÇABALARI GÖZDE

Milli takım ve Türk futbolunun gelişimi için Türk futbol yöneticilerinin, Türk kökenli oyuncuları ülkelerine kazandırma konusunda yoğun çaba sarf ettiği belirtiliyor. Bu çabaların bir örneği olarak Salih Özcan’ın Almanya ile U21 takımında Avrupa Şampiyonluğu kazanmasına rağmen ailesiyle yaptığı görüşmeler sonrasında Türkiye A Milli Takımı’nı tercih ettiği ifade ediliyor. Ayrıca Hakan Çalhanoğlu, Nuri Şahin ve Altıntop kardeşlerin de Almanya doğumlu olmalarına rağmen Türkiye Milli Takımı’nda forma giydiğine dikkat çekildi.

ÖZ BİLİNÇ ARTIYOR

Son yıllarda Almanya’da doğup büyüyen Türk kökenli futbolcuların, geçmişe nazaran kendilerini Türk kökenlerine daha yakın hissettikleri vurgulanıyor. Yeni neslin, Türk milli takımlarının çeşitli yaş kategorilerini tercih ettiği ifade edilirken, Bayern Münih altyapısından yetişen Kenan Yıldız ve Nürnberg altyapısından çıkan Can Uzun’un Almanya yerine Türkiye’yi tercih ettikleri hatırlatıldı.

ALMANYA FIFA SIRALAMASINDA GERİLEDİ

2014 yılında FIFA’nın milli takım sıralamasında Almanya birinci sıradayken Türkiye 32’nci sıradaydı. Ancak 2025 yılında Almanya’nın 10’uncu sıraya gerilerken, Türkiye’nin 28’inci sıraya yükseldiği belirtildi.